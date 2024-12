Oristano servizi al verde e senza operai 

Le opzioni sono due: o diminuiscono le incombenze, oppure aumenta la dotazione finanziaria. La “Oristano servizi”, società in house del Comune che tra i vari incarichi ha la gestione del verde urbano, con l’attuale contratto non può funzionare. È quanto emerge chiaramente dal quadro che l’amministratrice unica Ludovica Pau ha delineato ai componenti della prima commissione consiliare, riunita per l’esame del bilancio consolidato. Il passivo di quasi 80mila euro con il quale si è chiuso l’esercizio 2023 (la società partecipata ha perso la causa intentata dall’ex amministratrice, nel 2019 sollevata dall’incarico dall’allora sindaco Andrea Lutzu per “giusta causa”, ed è stata condannata a pagare quasi 40mila euro) è solo una parte del problema.

Pochi soldi

«Quando ho assunto la guida della “Oristano servizi” - spiega Pau - mi è stato sottoposto un contratto che da subito ho definito capestro: nella relazione tecnica di accompagnamento alla determina, per la sola gestione del verde era stimata una spesa che si aggira attorno al milione e mezzo di euro. Il Comune ne ha stanziati circa 950mila». A nulla è servita la richiesta di correttivi. «A dicembre 2023 ero stata costretta a firmare per poter pagare gli stipendi ai dipendenti» aggiunge l’amministratrice. Ma è ovvio che il livello garantito non sia sufficiente. «Purtroppo dobbiamo inevitabilmente contingentare gli interventi per rientrare nelle spese», è l’amara consapevolezza. Ora però l’Amministrazione civica sembra decisa ad invertire la rotta. Il contratto sottoscritto nel 2023 ha una durata di sette anni ma nei primi mesi del 2025 dovrebbe essere sottoposto a revisione «anche alla luce dell’ampliamento degli spazi verdi da curare, come ad esempio il neonato Parco lineare nella zona di via Baracca, il prato di piazza Manno e di piazza Mariano» osserva l’assessore alle Partecipate Luca Faedda, anche lui presente in commissione - Non è un segreto, serve un contratto commisurato alle reali esigenze della città». Non è escluso, insomma, che nel 2025 il Comune adegui lo stanziamento a favore della società.

Le difficoltà

In commissione Ludovica Pau ha illustrato anche le difficoltà di intervento per via dell’organico sottodimensionato, che alle casse civiche costa annualmente circa un milione 400mila euro. «Per la sola gestione delle aree verdi sarebbero necessari 24 operatori - riferisce il presidente della commissione, Davide Tatti - attualmente in servizio ce ne sono solo 17». Di assunzioni in vista neppure l’ombra con l’attuale situazione finanziaria. Nel piano industriale (di cui da tempo si parla ma che di fatto è ancora allo stato embrionale) dovrà necessariamente essere rivista la dotazione di personale. L’assessore Faedda, poi, ribadisce l’urgenza di una rivisitazione dello Statuto. «Quello in vigore è datato e individua come unico committente il Comune, mentre la norma prevede che il 20 per cento dell’attività possa essere esercitato sul mercato».

