Oristano senza guardia medica, Terralbese allo sbando 

La guardia medica di Oristano che questa settimana non apre; variazioni infinite nei turni degli Ambulatori straordinari di comunità che creano problemi a chi il medico di base non ce l’ha; pratiche esenzioni arenate da mesi con sistemi operativi in tilt perenni; ascensore fuori uso nel vecchio ospedale di Oristano, dove si dovrebbero fare anche le riabilitazioni. E il Terralbese che continua, malgrado incontri e promesse, a non avere un’assistenza adeguata. «Paghiamo le tasse e abbiamo il diritto di essere curati» è solo una delle frasi che campeggia sugli ultimi striscioni comparsi a Terralba, dove ancora 6mila cittadini restano senza medico di base e dove in tanti fanno lunghe file davanti agli Ascot, che in alcuni casi cominciano alle 4 del mattino. Un numerino in mano ed una fila prima dell’alba: così fanno i cittadini per tutelare la propria salute nel 2024, per poter accedere alle cure e alla possibilità di avere una ricetta per un farmaco fondamentale.

Il dramma dell’Ascot

«Nelle settimane scorse gli Ascot hanno subito una riduzione di orario e quindi si sono verificati diversi problemi – commenta Alessandro Rosa, presidente del Coordinamento comitati sardi per la sanità pubblica – Sotto ferragosto alcuni cittadini hanno rinunciato alle visite o si sono dovuti recare da medici privati». E solo sino a venerdì l’Ascot di via Napoli sarà potenziato avendo in calendario undici turni.

«Dopo l’incontro con l’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, abbiamo vista esaudita una delle nostre richieste, quella del rientro in servizio dei medici in pensione - commenta Rosa - ora aspettiamo di vederli in ambulatorio. Vorremmo che la politica fosse sempre così veloce e che facesse squadra senza colori politici. Attendiamo di poter incontrare l’assessore con tutti i comitati del coordinamento isolano perché la situazione va risolta in modo strutturale».

Il sindaco

A maggio il sindaco di Terralba aveva scritto una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Giorgia Meloni e al ministro Orazio Schillaci con la quale evidenziava il disagio davanti alla mancanza dei medici di base. «Nessun riscontro è arrivato, né in via formale, né in via informale», dice il sindaco Pili.

