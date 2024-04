Oristano, sbarcano i piloni: restano in porto 

Raffiche gelide battono a tappeto il Golfo di Oristano. Niente, però, sembra fermare il piano delle navi “eoliche”, cariche di piloni ed eliche. Da ieri mattina all’alba, con la perizia chirurgica di chi sa che deve scaricare pezzi industriali dal valore di milioni di euro, sono iniziate le operazioni per trasformare il porto industriale oristanese nella prima piattaforma di stoccaggio eolico dell’intera Isola.

Piloni a terra

La prima nave a scaricare le torri eoliche è l’olandese “ Happy Ranger ”, l’imbarcazione gialla che ha affiancato sin dalle prime ore di lunedì scorso la portoghese “ Uhl Frontier ” carica a sua volta di 36 pale eoliche destinate ad affettare il vento sardo. Quando l’ultimo pezzo del pilone scomponibile lascia la nave sono le 11.30, ma i ciclopici cilindri non andranno lontano. Come avevamo previsto quel piazzale è già divenuto un centro di stoccaggio, una base d’appoggio per “foraggiare” di pale eoliche ignoti progetti destinati a stravolgere l’entroterra dell’Isola. Un utilizzo del porto non solo inspiegabile sul piano autorizzativo, quasi che infrastrutture pubbliche, realizzate con investimenti ingenti dello Stato e della Regione, possano diventare, impunemente, opere al servizio dei “comodi” privati delle multinazionali. In pratica quelle pale, con i loro piloni, sono destinate ad attendere nel porto “pubblico” di Oristano i tempi pianificati dell’invasione eolica della Sardegna.

Pale a rischio

Lo scarico di questa prima nave non autorizza all’automatismo per lo scaricamento dell’altra, visto che i piloni sono stati posizionati proprio davanti all’imbarcazione carica di pale. È probabile che le due navi si diano il cambio nelle banchine, in modo tale da occupare la parte restante del piazzale del porto che dovrebbe, a questo punto, diventare una vera e propria distesa di pale.

Trasporto in bilico

Nessuno in Sardegna è tecnicamente attrezzato per distribuire quegli aerogeneratori in tempi rapidi. Gli stessi mezzi di trasporto abilitati a questo genere di movimentazione dovrebbero essere affidati a società continentali, visto che le stesse hanno svolto le valutazioni sui vari percorsi dal Porto di Oristano verso l’entroterra. Sul versante mobilità, però, sarebbero allo studio ordinanze di natura provinciale per evitare la devastazione della viabilità così come è stata pianificata nei progetti presentati al Ministero dalle varie multinazionali.

