Un black out della rete manda in tilt l’ospedale San Martino a Oristano, compreso il lavoro del laboratorio d’analisi. Trasferiti in altri centri i pazienti in codice rosso, bloccato il lavoro di Prefettura e Questura, telefoni muti in mezza città. Emergenza anche a Villacidro, stop alla Casa della salute.

a pagina 6