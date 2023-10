Oristano rende omaggio all’ex sindaco Franco Mura 

Franco Mura, ex sindaco di fede socialista e ingegnere di professione, ha lasciato questa terra a 88 anni. Era nato a Paulilatino ma in città aveva messo fin da giovane studio, famiglia e passione politica e civile. Socialista turatiano e dagli anni ’80 perno dello schieramento del “Garofano” che aveva in Emidio Casula, assessore regionale e sottosegretario alla Difesa, la punta della sinistra moderata che puntava a limitare il potere della Democrazia cristiana. La sinistra, dopo cinque mesi di crisi comunale per uno scontro tra le correnti democristiane, riuscì a formare una maggioranza. Franco Mura divenne così il primo sindaco non democristiano nella storia della città con comunisti, socialisti, sardisti e socialdemocratici a guidare un’esperienza unica durata due anni: 10 luglio 1987-5 settembre 1989. Di Franco Mura, oltre le indiscusse capacità professionali, la città ricorderà l’equilibrio nel ragionamento che non piegava alla decisione responsabile. Durante la sua esperienza alla guida del palazzo degli Scolopi si ricorda il lavoro per portare a Oristano il Centro marino internazionale. Le doti umane di Franco Mura hanno poi trovato il massimo dell’espressione prima da socio e poi da governatore del Lions club per le sue opere “segno” che hanno aiutato la promozione di una città che l’ha ricambiato con l’affetto e la stima che ha ben meritato. ( a. m. )

