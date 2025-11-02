Oristano perde troppo terreno 

Oristano perde (ancora) terreno. Lo scrive l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Ispra, nel rapporto 2025 sul consumo del suolo. In ettari la città dal 2012 (anno in cui ha avviato il monitoraggio) al 2024 ha perso 1.113 ettari di suolo, pari al 13,14% del territorio per un consumo per abitante di 367,45 metri quadrati. Il più alto tra i capoluoghi sardi, un primato non proprio positivo. Il rapporto risente della crisi demografica che la città attraversa da anni (da giugno è sotto i 30mila) ma da sola non giustifica la perdita pesante di terreni non occupati da strutture fisse o anche nate per essere amovibili ma che restano imbullonate. Per rendere meglio l’idea si tratta di un consumo di 11 milioni 130mila metri quadrati, qualcosa come 1.800 campi di calcio.

«Il consumo di suolo è un fenomeno in accelerazione», il commento su scala nazionale di Legambiente che non esclude Oristano. Tra il 2023/’24 sono spariti 6 ettari. «La sfida è duplice: da un lato contenere l’espansione urbana; dall’altro promuovere il ripristino ecologico», evidenzia il report di Ispra.

Legambiente

Marta Battaglia, presidente per la Sardegna di Legambiente: «È stato sprecato troppo suolo in Sardegna e anche a Oristano che presenta un alto consumo pro capite in parte dovuto al calo dei residenti. Resta però il fatto che i dati generali dicono che bisogna dare valore al suolo partendo dal ripristino naturale delle aree compromesse e puntare sul recupero anche attraverso vincoli meno stringenti dei centri storici per evitare di continuare ad allargare la cinta urbana determinando in questo modo, oltre al degrado del centro, uno spreco di suolo».

Boom di lottizzazioni

È il caso di Oristano dove le lottizzazioni convenzionate hanno spopolato causando, con una politica urbanistica assurda, la desertificazione del centro ormai ridotto al vuoto e all’abbandono. Oltre gli spazi utilizzati per costruire edifici pubblici, pesano gli ettari di terra sprecati in incompiute come l’ex Provveditorato agli studi lasciato a metà, l’area mercatile di Torangius, le piste ciclabili mezzo abbandonate. Ivano Cuccu, assessore all’Urbanistica: «So bene di che si parla e convengo che il Puc vecchio di 15 anni deve essere rivisto, in particolare per quanto attiene alle lottizzazioni convenzionate tra privati e scapito del centro città. Il progetto per il nuovo Piano è avviato, farò di tutto perché si concluda entro questa legislatura. Coinvolgerò non solo le organizzazioni ma tutti i cittadini».

