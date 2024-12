Oristano per due giorni capitale del calcio a 5 

Oristano. È tempo di verdetti per la massima categoria regionale del calcio a 5, con un obiettivo ambizioso: candidare Oristano al ruolo di capitale isolana del movimento. Il 4 e 5 gennaio, al Palasport di Sa Rodia, si disputerà la Final Four di Coppa Italia di Serie C1. Due giorni ad altissima intensità durante i quali si assegneranno anche i trofei della Serie C2 maschile e della Serie C femminile. L’evento è stato presentato a Palazzo Campus Colonna dal sindaco Massimiliano Sanna, dall’assessore allo Sport Antonio Franceschi, dal vicepresidente della Lega nazionale dilettanti Gianni Cadoni, a capo anche del Comitato regionale, dal suo vice Francesco Mereu, dal responsabile regionale del calcio a 5 Luca Fadda e dal delegato provinciale di Oristano Manolo Costella.

Si comincia sabato 4 alle 14 con la semifinale di Coppa Italia di Serie C1 tra Villaspeciosa e Fanni Futsal Sassari; segue alle 20,30 il match tra CCC Futsal Serramanna e Città di Cagliari. Nel pomeriggio le semifinali di C2: alle 16,30 Atletico Sestu-Gonnesa, alle 18,30 i padroni di casa dell’Oristanese si scontreranno con l’Union Club. Domenica si completerà il tabellone: alle 12 la finale di C2, alle 15 si giocherà per conquistare la Coppa Italia di C1. Alle 17,30 la finale di Serie C femminile tra Ittiri e Città di Cagliari.

A Oristano è atteso il pubblico delle grandi occasioni. «Sarà una sorta di test», spiega Luca Fadda, «portiamo nella città di Eleonora il massimo evento di categoria sia per la sua posizione baricentrica sia per la bellezza del suo palazzetto, uno dei migliori in Sardegna. Se la risposta dovesse essere positiva, si potrebbe pensare di ospitarvi qualche evento di carattere nazionale». Impegno confermato anche dal presidente della Figc Sardegna, Gianni Cadoni, anche alla luce della crescita del movimento nell’Isola che nell’ultimo anno ha fatto registrare un incremento del 15 per cento. «Questo evento farà da apripista», è l’auspicio di Antonio Franceschi, assessore comunale allo Sport di Oristano, «da tempo stiamo lavorando alla possibilità di ospitare sul parquet di Sa Rodia la Nazionale di calcio a 5».

Ieri sono stati resi noti anche i nomi dei tecnici delle rappresentative regionali. All’Under 15 è stato confermato Matteo D’Agostini col vice Gianluca Marras. Gianni Melis resta alla guida dell’Under 17 assieme al vice Ivan Paderi. A seguire l’Under 19 arriva Gianmarco Serra, mentre Marco Tuveri guiderà la rappresentativa femminile; entrambi saranno aiutati dal vice Marcello Puddu.

