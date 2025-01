Oristano, parte la maxi pala  tra le proteste degli attivisti Oggi udienza sulla moratoria 

Inizio settimana di fuoco sul fronte della lotta all’eolico nell’Isola. Ieri il Presidio del popolo sardo ha manifestato al porto di Oristano per provare a intralciare il trasporto di una pala eolica lunga 100 metri a Villacidro. E a Quartu era in programma l’inizio dei lavori bonifica bellica del tratto di mare di Terra Mala, da cui si diramerà verso la Penisola il Tyrrhenian link. Oggi a Roma, invece, c’è l’udienza sulla moratoria al Palazzo della Consulta. Si capirà quale direzione sta prendendo la vertenza Stato-Regione in materia, considerato che entro il 5 febbraio il Governo dovrà decidere se impugnare o meno la legge sulle aree idonee. Ma torniamo a ieri e ai fatti di Oristano.

Il presidio

Il maxi-tir schierato nel piazzale del porto industriale, con la colossale pala eolica issata per il trasporto, nella notte ha raggiunto Villacidro, dove quelle esistenti si racconta abbiano avuto più di qualche problema tecnico. Alcune decine di attivisti del Presidio del popolo sardo, arrivati da tutta l’Isola, hanno manifestato, naturalmente sorvegliati a vista dalla polizia, davanti al tir pronto a partire verso la cittadina del Medio Campidano, bloccando le operazioni per un’ora, al grido “Fuori la mafia dalla Sardegna”. Tra le pale e i poliziotti ogni tanto sono apparse le maschere dell’Anonymous sardo, con i Quattro Mori stampati sul volto, per sensibilizzare sulle iniziative contro l’invasione eolica, fotovoltaica e agrivoltaica in corso: «Se qualcuno pensava che la nostra azione si sarebbe fermata dopo l’approvazione della legge sulle aree idonee in Consiglio regionale si sbagliava», dice Gian Franco Cau, uno dei portavoce del gruppo. «Abbiamo trascorso l’ultimo dell’anno sotto il Palazzo, dando seguito alle iniziative sulla legge di Pratobello, secondo noi l’unica strada da seguire se davvero vogliamo liberare l’Isola dalla morsa dell’eolico».

Tyrrhenian link

Ieri, da ordinanza, ha preso il via anche l’inizio della bonifica bellica del tratto di mare quartese a Terra Mala. L’ordinanza autorizza le opere dei sommozzatori fino al 28 febbraio e, durante le attività, c’è il divieto di avvicinarsi all’area. In quel tratto di costa dovrebbe essere allacciato il Tyrrhenian link, il maxi cavo che dovrebbe trasportare l’energia prodotta in Sardegna nella Penisola. Tuttavia, ancora non si sa se Terna ha ricevuto la concessione cinquantennale: «Abbiamo presentato delle osservazioni», dice Francesca Olla, consigliera comunale del gruppo No Tyrrhenian link. «Ma dal 24 aprile non hanno avuto seguito. Nei prossimi giorni ci inforneremo meglio anche per capire quali sono i veri piani su quel tratto di costa».

Il calendario

L’agenda comunque prevede un altro impegno, il 25 febbraio, data entro la quale il Tar Lazio dovrà pronunciarsi sullo stesso decreto Pichetto Fratin sulle aree idonee, aprendo un contenzioso amministrativo che potrebbe inficiare anche le norme approvate dal Consiglio regionale. Anche in questo caso il giudizio amministrativo, richiesto dal Consiglio di Stato, riguarda la facoltà delle Regioni di sindacare o meno le aree idonee già indicate dall’articolo 20 del decreto Draghi.

