Oristano o Medio Campidano: Guspini può chiudere il dilemma Al bivio anche Nule e Benetutti  

Ci sono tre centri della Sardegna dove oggi e domani gli elettori si vedranno consegnare sei schede. Oltre che sui quattro quesiti sul lavoro e su quello sulla cittadinanza, gli abitanti di Guspini, Nule e Benetutti potranno dire la loro su un riassetto dell’appartenenza territoriale dei loro Comuni.

Monreale

I guspinesi votano per decidere se rimanere nella resuscitata provincia del Medio Campidano (e chi sceglie questa opzione traccerà una croce sul “No” sulla sesta scheda) oppure passare a quella di Oristano (e in questo caso barrerà la casella del “Sì).

Retromarcia

Istituita nel 2001 e operativa dal 2006, la provincia del Medio Campidano rimase attiva per dieci anni: scomparve nel 2016 per effetto del referendum regionale del 2012. Quella consultazione a Guspini vide un’affluenza massiccia e più avanti, a provincia ormai estinta, una raccolta di firme indicò la volontà di passare dal Sud Sardegna (che aveva “ereditato” i Comuni del Medio Campidano) per aderire alla provincia di Oristano. La stessa indicazione arrivò dal voto del Consiglio comunale, che aprì la strada al referendum. Avveniva nel 2021, e in quello stesso anno una nuova riforma della suddivisione provinciale sarda reistituiva il Medio Campidano.

Come per i referendum nazionali - che sono abrogativi, a differenza di questi locali che sono consultivi - la partita sembra giocarsi più che altro sul raggiungimento del quorum, da tempo vero elemento determinante quando la popolazione viene chiamata a pronunciarsi su un tema specifico.

Goceano

E nei giorni scorsi il tema della partecipazione al voto sembrava ancora più determinante per le consultazioni istituite a Nule e Benetutti, dove la popolazione è chiamata a decidere se aderire alla Città metropolitana di Sassari o alla provincia di Nuoro. Il timore di un atteggiamento tiepido verso il quesito è dovuto più che altro alla comunicazione tardiva delle date del voto, arrivata solo a metà del mese scorso. «Non mi risulta ci sia una volontà contraria a Sassari - spiegava la scorsa settimana il sindaco di Nule Antonio Giuseppe Mellino - ma la divulgazione sul tema è stata poca. Molti non sanno nemmeno del referendum». E sulla stessa linea negli stessi giorni si pronunciava il sindaco di Benetutti, Daniele Arca, con un pizzico di preoccupazione per un quesito che rischia di essere accolto con poco interesse, nonostante possa avere ricadute concrete soprattutto sotto il punto di vista delle infrastrutture (in particolare i collegamenti viari con Sassari, Olbia e Nuoro) e delle risorse della programmazione comunitaria, e quindi con un risultato finale segnato in sostanza dalla poca informazione o dall’indifferenza: «Sul voto penso che si sceglierà la Città Metropolitana ma temo che ci sarà molto astensionismo».

