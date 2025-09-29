Oristano non tradisce FdI: Pireddu prevale su Abis 

La previsione è stata rispettata. La maggioranza degli 815 amministratori locali che hanno partecipato al voto, sui 1009 aventi diritto totali, hanno eletto il candidato del centrodestra e sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu, 41 anni, nuovo presidente della Provincia di Oristano.

Pireddu ha avuto la meglio sul primo cittadino di Cabras Andrea Abis, che era stato indicato dal centrosinistra. A tarda ora le operazioni di scrutinio erano ancora in corso, ma alla fine il neo presidente dovrebbe assicurarsi la vittoria con una percentuale che oscilla intorno al 55 per cento contro il 45 per cento dell'avversario. In pratica, circa 6000 voti di scarto.

I due schieramenti

Lo spoglio, iniziato alle 21 e 35, molto partecipato, ha visto un alternarsi di schede colorate blu, arancione, rosse, grigie, viola. Alla fine l’ha spuntata il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che si era presentato alle elezioni sostenuto da due liste formate dai rappresentanti di FdI, Forza Italia, Udc, Riformatori, Sardegna al centro 20Venti, Partito sardo d’Azione e Lega Sardegna. La candidatura di Abis, anch’essa con due liste di appoggio, aveva al suo interno esponenti dei partiti che a livello regionale sostengono la Giunta Todde: Partito democratico, Movimento 5Stelle, Alleanza verdi sinistra, Sinistra futura, Orizzonte Comune, Progressisti.

Attorno alla mezzanotte, si attendeva ancora la proclamazione ufficiale dell’elezione di Paolo Pireddu da parte dell’ufficio elettorale, costituito nel palazzo dell’amministrazione provinciale in via Carboni. Ma anche in assenza dell’ufficialità il neo presidente ha ribadito, anche a caldo, quanto aveva affermato al momento della sua discesa in campo. «La forza di questa proposta – ha evidenziato Pireddu – stava nella compattezza della coalizione, che nasce dal territorio e per il territorio in una visione strategica di lungo periodo. Ringrazio gli amministratori per il sostegno che abbiamo ricevuto. La coalizione, unita e determinata – ha aggiunto ancora il sindaco di Villaurbana – metterà in campo un progetto basato su sviluppo, valorizzazione delle risorse e servizi efficienti, garantendo rappresentanza a tutto il territorio».

Reazioni composte

Lo sfidante sconfitto, Andrea Abis, ha mantenuto comunque il sorriso e la serenità per aver condotto una bella contesa democratica. Per via di una stranezza della legge non entrerà però neppure a far parte del Consiglio provinciale. Già prima delle elezioni aveva in ogni caso dichiarato di essere «disponibile per continuare insieme agli amici che mi hanno sostenuto il percorso che abbiamo iniziato tutti insieme».

Per l’elezione di Pireddu è stato fondamentale il voto ponderato e il “peso elettorale” di sindaci e consiglieri dei Comuni più importanti e di prima fascia, come il capoluogo Oristano, ma anche Terralba e Bosa, amministrati dal centrodestra. Da rilevare come Abis abbia avuto un importante consenso nei piccoli e medi Comuni, ma questo non gli è bastato per prevalere. L’assemblea provinciale sarà composta da dieci consiglieri, per i quali ancora a tarda notte era in corso la conta delle preferenze.

