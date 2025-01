Oristano, l’Arena grandi eventi è realtà 

Buone notizie sul fronte dei lavori pubblici a Oristano. Dopo un’attesa lunga 18 anni si chiude la vicenda dell’Area grandi eventi a Torregrande. «Il cantiere è alle battute finali e l’arena avrà una capienza di 8mila persone», annuncia l’assessore Simone Prevete. In città invece si sblocca la pratica del mercato civico. I lavori, nella struttura in via Mazzini chiusa dal 2016, devono partire entro novembre e concludersi dopo due anni. Così si legge nella determina con la quale si affida la progettazione dell’opera per un intervento di oltre 4 milioni.

alle pagine 38, 39