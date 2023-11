Oristano, l’aperitivo ora è a rischio 

Poco più di un mese poi bar e pizzerie dovranno smantellare tavolini e pedane (foto Alessandra Chergia) che occupano piazze e strade in centro, e non solo, fatte sistemare per superare la crisi legata al Covid. E sale la preoccupazione degli esercenti: che fine ha fatto il regolamento sui dehor, approvato lo scorso febbraio dalla commissione Attività produttive e mai arrivato in Consiglio comunale? Dalla Giunta fanno sapere che se ne discuterà prima della fine dell’anno, ma i commercianti insistono: «Servono risposte immediate».

