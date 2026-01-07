Oristano, la furia del maestrale si porta via la stella cometa Cadono alberi in piazza Roma 

Solo il caso ha voluto che, in quell’istante, nessuno stesse attraversando il piazzale o camminando lungo il marciapiede di via Duomo. Pochi secondi prima o dopo e la mattinata di maltempo a Oristano avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. La grande stella di Natale, installata nel piazzale della Cattedrale, è stata divelta dalla sua posizione ed è “rotolata” lungo i gradini di accesso, sospinta dalle forti raffiche di vento. Dopo aver percorso la scalinata, la struttura è finita sulla strada sottostante, dove ha intrappolato tra le sue punte un’auto in sosta. La vettura non è stata schiacciata, ma è rimasta bloccata dalla struttura metallica, riportando alcuni danni, pur se lievi.

Pericolo

È successo intorno alle 12.30 di ieri, in uno dei punti più frequentati del centro storico, proprio mentre la città tornava a riempirsi dopo le festività, con la riapertura di uffici e scuole. A provocare il cedimento sarebbero state le forti raffiche di vento che per ore hanno interessato Oristano e il territorio circostante. La stella risultava ancorata al suolo, ma alcuni agganci avrebbero ceduto sotto la spinta del vento, facendo scivolare l’installazione lungo i gradini fino a fermarsi su una vettura parcheggiata. Nell’urto sarebbero stati danneggiati uno specchietto e alcune parti della carrozzeria. Nessun ferito, fortunatamente, ma un grande spavento per chi si trovava nei paraggi e un’amara sorpresa per il proprietario dell’auto. «Non ci siamo resi conto di nulla – raccontano i titolari del bar che si affaccia sulla scalinata della Cattedrale – In effetti le raffiche erano molto forti, tanto che è caduto anche il nostro fungo riscaldante esterno». Un dettaglio che dà la misura dell’intensità del vento che ha investito la città.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia locale, che hanno transennato l’area e avviato le verifiche del caso. «I danni dovranno essere pagati dalla ditta che ha avuto l’incarico di installare la stella, chi esegue questi lavori deve prevedere anche condizioni meteo avverse. Inoltre le imprese dovrebbero essere assicurate contro eventuali danni a terzi», spiega il comandante Gianni Uras. Sul posto anche i vigili del fuoco che in città ieri sono stati impegnati su più fronti.

Il vento ha creato disagi anche in piazza Roma: dalle palme più alte si sono staccati diversi rami, caduti a terra o rimasti pericolosamente sospesi sopra la carreggiata. In alcuni casi hanno sfiorato pedoni e automobili in transito, senza provocare feriti, ma facendo scattare l’allarme. L’intervento congiunto della Polizia locale e dei Vigili del fuoco ha portato alla chiusura temporanea della piazza al traffico, con l’interdizione anche dell’ultimo tratto di via Tirso, per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione, accentuati dall’aumento dei flussi veicolari legati alla ripresa delle attività lavorative e scolastiche. La chiusura resterà in vigore fino al completo superamento dell’emergenza. E intanto le previsioni meteo annunciano per il fine settimana raffiche di vento che, tra sabato e domenica, oscilleranno tra i 60 e i 68 chilometri orari.

