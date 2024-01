Oristano Est, l’ingresso diventa green 

Il progetto definitivo è del 2017, l’avvio del cantiere di poche settimane fa. Lungo la Provinciale 55, che collega Oristano a Silì, il nastro arancione delimita i lavori di riqualificazione dell’ingresso est della città. Per un intervento avviato, però, poco distante ce n’è un altro che stenta a decollare: il Comune ha revocato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la sistemazione del parco e della Villa Eleonora d’Arborea con la relativa viabilità d’accesso.

Lungo i binari

Il primo intervento, che fa parte del secondo lotto dell’appalto finanziato nell’ambito del progetto Oristano Est, riguarda il tratto di via Vandalino Casu, tra via Anglona e il distributore di carburanti: 340 metri di lunghezza che spesso si trasformano in una pista dove le auto sfrecciano e pedoni, bici e moto non sono sicuri dal momento che le diverse linee di traffico non sono distinte. Da qui l’esigenza di avviare il cantiere di 561mila euro.

«Attualmente stiamo intervenendo sul lato ferrovia dove, però, Rfi non ci consente l’allargamento - fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - Saranno realizzati marciapiedi, la rete per lo smaltimento delle acque meteoriche e la nuova recinzione. Una volta ultimati, gli operai si sposteranno sul lato opposto della carreggiata». Qui l’attuale cordolo che delimita la pista ciclabile sarà sostituito da un’aiuola dove troveranno dimora anche alcuni alberi per rendere più piacevoli le passeggiate durante la stagione calda. La larghezza minima della pista sarà di 2 metri e mezzo per permettere a pedoni e ciclisti di convivere in sicurezza. È prevista anche la riqualificazione dell’impianto di illuminazione.

Lo stop

Nuova battuta d’arresto, invece, per l’intervento destinato a riportare al suo antico splendore Villa Eleonora. L’appalto da 650mila euro nel settembre del 2021 era stato aggiudicato all'impresa edile Caredda di Quartu Sant’Elena, ma a distanza di oltre due anni e nonostante il sollecito del luglio 2022, la ditta non ha mani fornito la documentazione per la stipula del contratto. Da qui la decisione di revocare l’aggiudicazione dei lavori che prevedevano inizialmente anche la realizzazione della strada di accesso al lla Villa, in vico II Volta (attesa soprattutto da lavoratori e utenti della casa di riposo Eleonora d’Arborea spesso ostaggio del passaggio a livello). Intervento poi stralciato: una decisione che comporterà la rimodulazione del progetto esecutivo prima di pubblicare la nuova gara d’appalto.

