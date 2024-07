Oristano e Marrubiu, parte la carovana del dissenso 

La ribellione alla nuova servitù eolica questa volta ha “sfilato” in auto. Lentamente e a suon di clacson. È la “carovana del dissenso”, manifestazione per dire no alla speculazione energetica, all’industrializzazione del paesaggio rurale e alla devastazione ecologica.

In città

Ad Oristano l’asticella contro l’assalto eolico viene tenuta alta anche dal comitato “Aiò stop devastazione”. I manifestanti ieri pomeriggio hanno organizzato una protesta che ha attraversato la città. Le macchine, addobbate con striscioni realizzati ad hoc, sono partite dal piazzale del campo Tharros per poi raggiungere il porto industriale di Oristano dove è stato organizzato un sin-in per contestare tutti i progetti dei nuovi impianti eolici in Sardegna. Una manifestazione pacifica autorizzata dalla Questura.

L’attacco

«Protesteremo ad oltranza – ha detto Nicoletta Fadda, porta voce del comitato –. Scenderemo in piazza fin quando non verranno bloccati tutti i progetti in cantiere. Vogliamo gridare il pensiero di tantissimi sardi». Una nuova mobilitazione che segue quella andata in scena a Cabras, due giorni fa davanti al museo. A maggio invece il gruppo spontaneo aveva organizzato un sit-in a Marrubiu, davanti al cantiere eolico della società committente Das Wind, che sta piazzando una torre eolica nell’area artigianale, alta come un grattacielo di 50 piani. Tra il 2009 e il 2015 la Das Wind presentò il progetto che fu poi autorizzato dalla Regione. Le pale eoliche sarebbero dovute essere due, alte 123 metri ciascuna. Nel 2021 la Das Wind ha avanzato la richiesta di poter installare un’unica pala ma dell’altezza di 200 metri, autorizzazione giunta da parte della Regione nell’aprile 2021, fino ad arrivare ad oggi, nel 2024, con la quasi totale installazione. Intanto, negli ultimi anni il comune sta cercando di salvaguardare il proprio territorio dall’assalto eolico attraverso un censimento del patrimonio archeologico. Un esempio su tutti il nuraghe Cuccuru Spignau, per il quale il vincolo è stato ottenuto nel 2022».

RIPRODUZIONE RISERVATA