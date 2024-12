Oristano e Bosa hanno scelto il pop al femminile 

A Oristano e Bosa il Capodanno è nel segno della musica pop al femminile. Saranno Gaia e Irene Grandi a scandire il conto alla rovescia verso il 2025. Nella città di Eleonora i festeggiamenti partiranno alle 22 con un dj set per riscaldare il pubblico con i ritmi più coinvolgenti soprattutto per i giovanissimi. L’artista italo-brasiliana, regina dell’estate con la hit “Sesso e samba”, è attesa sul palco di piazza Roma alle 23.30. Gaia accompagnerà il brindisi di mezzanotte con i suoi successi più famosi e farà ballare gli oristanesi e il pubblico che si ritroverà ai peidi della Torre di mariano. Subito dopo la festa continua: alla consolle arriverà il dj Simon D.

A pochi chilometri di distanza, anche a Bosa è tutto pronto per dare un saluto di benevenuto in grande stile al nuovo anno. A dare il via alla lunga notte di San Silvestro saranno quattro dj e la cantautrice Serena Schintu. Poi, alle 23.30 piazza Dante sarà tutta per Irene Grandi, artista iconica della scena musicale italiana che condividerà con il pubblico bosano i suoi successi senza tempo. Si ballerà e canterà a ritmo di “Bruci la città” a “In vacanza da una vita”. A seguire ancora dj set per ballare e divertirsi fino a notte fonda.

Anche a Iglesias i festeggiamenti dell'ultimo giorno del 2024 sono nel segno della musica: il pop rock de Le Vibrazioni e del gruppo milanese Il Pagante accompagnerà la notte più lunga dell’anno.

