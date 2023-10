Oristano è al collasso, 1.500 cittadini senza medico 

Sistema sanitario oristanese ormai al collasso tra guardia medica del capoluogo che apre a singhiozzo, così come la farmacia dell’ospedale che oltre tutto nel fine settimana non ha neanche reperibilità. Per non parlare del Centro Alzheimer, sempre di Oristano, chiuso, e di attese anche di 12 ore per una visita al pronto soccorso.

A oggi 2.500 pazientisono senza assistenza di base e c’è una sola risposta all’avviso per l’assegnazione di un incarico provvisorio per un medico in città. Bastano questi dati a raccontare la situazione di ordinaria emergenza della sanità a Oristano. La dottoressa Georgia Martignone, l’unica ad aver partecipato al bando pubblicato da Ares Sardegna, entrerà in servizio il 6 novembre e potrà farsi carico di mille utenti. Una boccata d’ossigeno, ma non abbastanza per continuare a respirare.

Per gli altri 1500 cittadini oggi si aprono le porte di un nuovo Ascot, il primo nel capoluogo, che sarà ospitato nei locali della guardia medica di via Carducci. «È una bella notizia? No, assolutamente - osserva Alessandro Baccoli, coordinatore dell’ufficio di integrazione ospedale-territorio - Significa che la carenza di medici è cronica, ma è l’unico modo per garantire le adeguate cure ai cittadini». Nella città di Eleonora l’Ascot aprirà inizialmente due a volte a settimana, il mercoledì e il venerdì, e riceverà i pazienti rimasti senza medico di famiglia a Oristano, Santa Giusta e Palmas Arborea.

«L’obiettivo è riuscire a garantire al più presto tre slot - va avanti Baccoli - due professionisti hanno già dato la disponibilità, ne serve un terzo». Quello del capoluogo è il 24esimo ambulatorio attivato in provincia da marzo ad oggi: per la Asl il costo mensile è di circa 50mila euro, se si considera che per garantire una presenza di tre turni settimanali la spesa è di 600 euro al mese, ma nella maggior parte dei paesi ci si limita a due o addirittura una presenza settimanale.

«Nell’emergenza rappresentano una strategia (frutto di un accordo con i sindacati di categoria) efficace per flessibilità, capillarità e convenienza - prosegue Baccoli -. Ma per risolvere il problema alla radice è indispensabile una riforma radicale del processo formativo. Mi aspetto che il Governo si svegli e capisca che il numero chiuso nelle facoltà di Medicina ha prodotto uno sfacelo del sistema sanitario che in Sardegna è percepito ancora di più rispetto alle altre regioni. Il 30 per cento degli iscritti alle nostre università arriva da fuori e una volta laureato se ne va».

Al contrario dei giovani sardi che, una volta completato il ciclo di studi all’estero, rinunciano alla loro terra.