Oristano, dubbi sulla trasformazione dello scalo 

Non c’è pace sul fronte dell’eolico in Sardegna. Lo stesso rischio del porto canale corre il porto di Oristano: non solo potrebbe diventare un hub logistico, ma per mano di una multinazionale olandese potrebbe ospitare i macchinari per costruire e assemblare pale e turbine. Sullo scalo industriale regna il silenzio, anche se si racconta che parte delle rappresentanze locali nel consiglio di amministrazione del porto non siano convinte dell’operazione. E che alcuni operatori, che si sono visti negare più volte le concessioni per l’utilizzo delle banchine a mare, non nascondano il loro malumore. Il Presidio del popolo sardo solleva un dubbio:«Come mai tutta fretta di chiudere la partita?», dice il portavoce Davide Fadda. «Non sarà che i vertici di qualche istituzione nel settore dei trasporti andrà in scadenza di mandato proprio in estate?».

Sul fronte politico, invece, non si registrano particolari movimenti sulla legge Aree Idonee, impugnata dal Governo alla Corte costituzionale, che dovrà decidere se cassarla o meno. «Sarà comunque un problema», dice il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, padre della Pratobello 24, «perché siamo senza copertura normativa». Secondo Mereu, i Comitati sono in attesa della decisione della Consulta: «Cosa accadrà dopo? Forse la Giunta si farà artefice di un’altra legge flop? La Pratobello 24, sottoscritta da 210.729 sardi, è l’unica arma possibile contro le speculazioni perché richiama il potere esclusivo della Regione in materia urbanistica. Spero sia sempre in qualche cassetto del Consiglio e non sia andata persa».

