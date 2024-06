Oristano celebra i campioni di ieri e oggi 

“Oristano Città di Sport”. A pochi giorni dalla straordinaria impresa di Lorenzo Patta, campione europeo nella staffetta 4x100 insieme ai compagni di squadra Matteo Melluzzo, Marcel Jacobs e Filippo Tortu, il Comune organizza due eventi per celebrare i successi dell’atletica oristanese di ieri e di oggi.

Si parte martedì, alle 18, con l’inaugurazione della mostra espositiva “Museo Atletica Oristano”: al teatro San Martino fino a sabato si potranno ammirare coppe, medaglie, fotografie e articoli di giornale che raccontano la partecipazione della città di Eleonora ai più prestigiosi campionati internazionali. Dai podi del passato, come quelli degli olimpionici Valentina Uccheddu, Rita Angotzi e Giorgio Marras, a quelli più recenti. E proprio i protagonisti di oggi Lorenzo Patta e Stefano Oppo (medaglia d’oro in Coppa del mondo nel doppio pesi leggeri ad aprile) saranno gli ospiti d’onore del convegno “Oristano alle Olimpiadi” in programma venerdì alle 17.30 all’auditorio San Domenico di via Lamarmora. «La nostra città ha dato un contribuito straordinario allo sport azzurro - spiega l’assessore Antonio Franceschi - sarà l’occasione per ripercorrere trent’anni di successi». All’appuntamento sono stati invitati anche il presidente regionale della Fidal, del Coni e l’assessore regionale allo Sport. ( m.g. )

