Oristano calcio, gli allievi sono i campioni provinciali 

Grande festa per atleti, dirigenti, tecnici e sostenitori dell’Oristano calcio che, che battendo l’Oristanese per 4-1 si è aggiudicato il campionato provinciale Allievi di Oristano.

Al campo di San Nicola per seguire la gara, cosi come vogliono tutti i derby cittadini che si rispettino, c’era il pubblico delle grandi occasioni. Per la dirigenza del club, con questo traguardo «è stata scritta una delle pagine più luminose nella storia societaria, il giusto coronamento di un lavoro portato avanti negli anni con un gruppo di bambini,che sono cresciuti portando in alto il nome e l'anima sportiva cittadina». ( s. c. )

