Oristano-Bosa in meno di un’ora 

Sembra non tramontare il sogno sempre accarezzato dall’amministrazione provinciale di realizzare una strada che consenta di collegare Oristano a Bosa e al resto della Planargia in meno di un’ora. Con una comunicazione, inviata agli assessorati regionali dei Lavori pubblici, Enti locali e Ambiente, ai Comuni interessati, il dirigente del settore Viabilità Marco Manai ha convocato per l’inizio del 2024 la conferenza dei servizi preliminare all’esame del progetto di fattibilità tecnico economica. «Prima della predisposizione delle successive fasi progettuali, si dovranno acquisire indicazioni, autorizzazioni o concessioni – ha spiegato – La conferenza di servizi si dovrà esprimere per indicare le condizioni per ottenere il nulla osta e gli assensi richiesti dalla norma».

Il progetto

Si tratta di un intervento per il miglioramento della viabilità lungo la direttrice Oristano-Bosa, che prevede l’adeguamento della strada Provinciale 60 e la realizzazione di un nuovo tratto di collegamento con la Statale 292. Il percorso interesserà i comuni di Oristano, Baratili San Pietro, Nurachi, Magomadas e Bosa. La funzione fondamentale della strada dovrà essere quella di assorbire importanti flussi di traffico, anche di mezzi pesanti, con la realizzazione di circonvallazioni e diverse rotatorie che serviranno per abbreviare i tempi di percorrenza.

I costi

Secondo i tecnici dell’amministrazione provinciale, la spesa prevista per la realizzazione delle opere ammonta a circa 13 milioni di euro ma ovviamente bisognerà attendere il progetto esecutivo per determinare i costi esatti. Cifre non ancora disposizione della Provincia ma dalla Regione hanno assicurato un finanziamento, considerato che l’opera è ritenuta strategica per lo sviluppo economico e turistico del versante centro occidentale dell’Isola.

I contrari

Un deciso no alla realizzazione dell’opera, almeno per la parte che passa nel territorio comunale, arriva dal sindaco di Nurachi Renzo Ponti che prima della conferenza di servizi invierà le proprie osservazioni critiche sul progetto. «Siamo rimasti di stucco nel ricevere la comunicazione della Provincia – evidenzia Ponti- ripropongono qualcosa di vecchio, siamo contrari allo sventramento del territorio a caratterizzazione agricola e con la presenza di oliveti. Inoltre questo progetto fa a pugni con quanto da noi programmato, ha una visione delle cose anni ‘70-’80 con un sistema di mobilità diverso da quello attuale».

