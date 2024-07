Oristano, blitz nel porto: 12 denunce 

Nessuna smobilitazione: la protesta contro la moltiplicazione delle pale eoliche va avanti. Anche se ieri i gazebo installati nel porto di Oristano – vicino alla banchina da dove sono partiti nei giorni scorsi e partiranno anche nelle prossime ore maxi tir con decine di impianti – sono stati fatti smontare e sequestrati da polizia e guardia costiera, intervenuti con un vero e proprio blitz nel presidio permanente. In serata, visita a sorpresa di Caterina Murino ai comitati: «Vi sono vicina», ha detto la grande attrice sarda. «Bisogna fermare la speculazione eolica». Atmosfera tesa: i manifestanti, all’ingresso del porto, erano guardati a vista dalla polizia in assetto antisommossa.

Denunciati

A chi aveva installato i gazebo è stata notificata una denuncia per occupazione non autorizzata di aree demaniali, in violazione al Codice della navigazione. I procedimenti hanno colpito 12 persone, manifestanti e semplici cittadini, che si oppongono pacificamente all’invasione dell’Isola di parchi eolici e distese fotovoltaiche. Non basta: sempre ieri la polizia ha denunciato un giovane di Oristano che stava dirigendosi verso il porto con dei fumogeni mentre, lunedì sera, giorno della massima tensione, con lo scontro tra la polizia e i manifestanti, tre cagliaritani diretti verso il molo, già conosciuti alle forze dell’ordine, erano stati denunciati per porto abusivo di armi improprie: nell’auto avevano picconi, mazze e catene.È possibile che il blitz sia stato deciso durante il vertice del Comitato per l’ordine e la sicurezza, convocato in tarda mattinata in Prefettura. Nonostante i gazebo (che per molti manifestanti erano una sorta di rifugio in cui godere di qualche ora di riposo durante il presidio permanente) siano stati smantellati, i rappresentanti dei comitati vanno avanti nella loro battaglia. Il presidio sarà rafforzato, come gli altri in tutta l’Isola, a cominciare da quelli contro il Tyrrhenian Link. Come informa invece il sindaco di Orani Marco Ziranu, per adesso non si farà – almeno a luglio – la manifestazione allo svincolo del paese nella 389, la Nuoro-Lanusei. «L’idea era quella di una kermesse pacifica in stile Saccargia ma, con l’accresciuto impegno dei comitati nei presidi attivi, si è deciso di rinviare».

Silenzio

Va da sé che i manifestanti non apprezzano il silenzio della politica e l’assalto all’Isola sembra non essere il tema del momento: «La Giunta ha proposto e il Consiglio ha approvato un Ddl che non blocca nulla, a giudicare da quel che stiamo vedendo», ha ribadito Luigi Pisci, portavoce del comitato Sarcidano ed esponente del coordinamento. «La moratoria non esiste e stupisce la totale assenza dalla partita della Regione, nonostante in campagna elettorale avesse mostrato vicinanza alla nostra battaglia. L’unico atto approvato durante questa legislatura non sortisce alcun effetto sull’espansione dei parchi eolici».

La legge

Sarà anche per questo che l’attenzione ora è concentrata sulla cosiddetta Legge di Pratobello, la proposta di iniziativa popolare che individua nell’urbanistica la chiave per porre fine allo scempio in atto. Alcuni comitati territoriali non hanno ancora sciolto tutte le riserve, anche se su base regionale ormai la quasi totalità si è espressa in modo positivo. Entro la fine di luglio, al massimo nei primi giorni di agosto, dovrebbe iniziare la raccolta delle firme.

