Il blitz si consuma a Capodanno. La nave cinese, carica di pale eoliche «Made in China», partita dal porto di Lvsi, a nord della Repubblica Popolare, è arrivata al Porto industriale di Oristano poco dopo le otto del mattino dell’ultimo dell’anno. È la prima volta in assoluto che nell’Isola sbarcano le pale prodotte in Cina. Il 31 a Cagliari lo “Sveglione”, la festa degli attivisti della Pratobello 24.

alle pagine 6, 7