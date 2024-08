Oristano alza il tiro:  «Todde non ignori la volontà dei sardi»  

«La lotta contro la speculazione energetica in Sardegna si può fare», lo sostengono professionisti, studiosi e attivisti che hanno partecipato a Oristano al convegno “Un'isola da salvare - Resistere alla nuova colonizzazione energetica”. Nel corso dell’evento, organizzato dall’associazione Liberanimos presieduta da Sandro Arcais, si sono susseguiti diversi interventi che hanno evidenziato l’importanza della raccolta firme per la legge Pratobello 24 ma anche suggerito nuove strade giurisprudenziali di rango europeo e paesaggistico.

La Pratobello 24

Michele Zuddas, avvocato e promotore della legge di iniziativa popolare, ha sottolineato l’importanza della raccolta firme e dell’unità di intenti intorno alla Pratobello 24, «uno strumento che viene sottoscritto da decine di migliaia di sardi e sarde e che oltre all’obiettivo legislativo è diventato un messaggio chiaro e inequivocabile nei confronti della Presidente della giunta regionale». Secondo Zuddas «siamo in una situazione d'emergenza e dobbiamo costringere la Presidente a prendere atto del movimento popolare e quindi a bloccare lo scempio e la devastazione della nostra Isola. Avvalersi di altri strumenti in questo momento», aggiunge, «necessitano di una volontà politica precisa, sono stato io ad aver presentato un esposto alla magistratura sui lavori nell’impianto eolico di Santu Miali a Villacidro, non la Regione e non la Todde» ha precisato Zuddas. L’avvocato ha voluto anche sottolineare che nella giunta regionale «è presente un assessore che ha un conflitto di interessi con il suo studio tecnico nel mondo dell’eolico». Per quanto riguarda la individuazione delle aree idonee precisa: «La legge è ambigua perché dice che tutte le aree non inserite nell'elenco delle aree idonee non possono comunque considerarsi non idonee. Questo vuol dire che per quanto riguarda le aree idonee ci sarà una procedura veloce, per le altre più lenta». Il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha ricordato come il Comune si stia di fatto «opponendo agli interessi privati di chi vuole sfruttare le energie rinnovabili per speculare».

I comitati

La voce dei comitati nell’evento di Liberanimos è stata portata da Maria Antonietta Pirrigheddu del Coordinamento Gallura. Per lei non si tratta più di transizione energetica ma di “una vera e propria transazione economica a danno dei sardi e in favore delle multinazionali». I comitati, ha ribadito la Pirrigheddu, «non hanno aderito alla richiesta di confronto dell’assessore regionale dell’Urbanistica per l’individuazione delle aree idonee perché l’hanno considerata una farsa per perdere tempo». Il primo cittadino di Villanovaforru Maurizio Onnis ha ricordato quando dieci anni fa si oppose al primo minieolico in Marmilla parlando con ogni singolo proprietario terriero e maturando con la comunità un senso civico tale da imporsi collettivamente.

Il ricorso all’Ue

Gian Valerio Sanna, ex assessore dell’Urbanistica nella giunta Soru, ha annunciato il ricorso all’Unione europea che verrà predisposto dal Comitato per l’insularità in Costituzione. «Verrà presentato per danno ambientale tenendo conto delle diverse infrazioni alle norme della Convenzione europea del paesaggio». Tra i cavilli normativi anche «la possibilità sfumata da parte della Regione di ricorrere contro il decreto Draghi, azione che si sarebbe dovuta fare entro lo scorso 21 agosto, anche insieme all’impugnazione della legge per l’autonomia differenziata».

