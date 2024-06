Oristanio torna all’Inter, poi si vedrà 

Non c’è solo il nodo dell’allenatore da sciogliere tra le priorità del Cagliari, a un bivio anche sulla questione riscatti. Sino alla mezzanotte di dopodomani, a partire da oggi, potrà esercitare le opzioni per Shomurodov, Petagna e Oristanio alle cifre già stabilite l’estate scorsa. Salvo colpi di scena, però, le farà decadere facendoli così rientrare ai propri club di provenienza, rispettivamente Roma, Monza e Inter. Ma se per l’uzbeko e il triestino l’avventura in rossoblù si può considerare di fatto conclusa, per il talento campano la porta resta socchiusa. È già stato avviato un discorso con i nerazzurri per provare a riportarlo nell’Isola con un costo più contenuto e una formula diversa.

Fiato sospeso

Cambio di programma, dunque, per Oristanio che, fra i tre, è l’unico ad aver convinto davvero e sul quale il Cagliari vorrebbe continuare a puntare. Addirittura era pronto a riscattarlo subito pagando i 4 milioni previsti nel prestito. L’Inter, tra l’altro, non sembrava intenzionata a sfruttare, nel caso, il diritto per il contro-riscatto, fissato a sua volta in 4,5 milioni, con uno scarto, dunque, di soli 500mila euro. Un giro di riflessioni e consultazioni all’interno della società rossoblù ha poi spinto alla prudenza, al netto anche degli infortuni che non gli hanno permesso di giocare più di 21 gare. Oristanio torna così a Milano, poi si vedrà. Non verrà riscattato dal Cagliari che, però, ha già manifestato ai nerazzurri l’interesse (concreto) a trovare una soluzione alternativa intavolando di fatto una nuova trattativa, complice anche la volontà del giocatore di restare in Sardegna il più a lungo possibile. Il percorso sembra tracciato, insomma, a prescindere da quel che accadrà nelle prossime 48 ore. Sempre che non emergano dinamiche e scenari diversi nel corso del mercato. Del resto, non piace solo al Cagliari e il Biscione potrebbe inserirlo come contropartita tecnica per arrivare a un pezzo da novanta.

La grande delusione

Il prestito di Petagna, invece, va a scadere senza rimpianti. Pesa il costo del riscatto (8 milioni), certo. Così come, anche in questo caso, i continui infortuni e un ingaggio fuori dai target rossoblù. Ma pesa, soprattutto, l’incostanza nel rendimento. Un solo gol (contro il Bologna) in 18 partite giocate: nemmeno il minimo sindacale per un attaccante col suo profilo che avrebbe dovuto fare la differenza. Lo stesso Raneiri (che ci aveva messo più volte la faccia lo scorso agosto per portarlo al Cagliari) è rimasto deluso e anche quando lo ha riavuto a disposizione nel finale, non lo ha più utilizzato. Il Monza gli dovrà trovare una nuova sistemazione.

Prezioso ma non troppo

Parallelo ma diverso lo scenario di Shomurodov che, considerati i 10 milioni in ballo, sarebbe stato riscattato a fronte di una stagione monstre. Così non è stata, per quanto l’uzbeko abbia lasciato un buon ricordo ad Asseminello e si sia rivelato prezioso nell’ultima parte della stagione. Prezioso ma non decisivo, non abbastanza almeno per giustificare un investimento così importante. Anche lui poi, è stato frenato e condizionato da acciacchi continui e solo negli ultimi mesi è riuscito a trovare un minimo di continuità e la mentalità giusta. Restano la doppietta (pesantissima) con la Salernitana e il gol (storico) a San Siro con l’Inter. Poteva andare meglio, poteva andare peggio. La palla passa di nuovo alla Roma.

