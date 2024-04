Oristanio sta meglio e può recuperare 

«Oristanio è uscito finalmente dal letto, ha sofferto molto tra febbre e tonsillite, è visibilmente provato. Spero di portarlo con me in panchina, vedremo poi se sarà a disposizione o meno». Ranieri recupera un altro dei suoi pezzi pregiati, per quanto non sarà chiaramente al top. Anche Gaetano sembra tornato a essere abile e arruolabile («non ha più febbre, ha detto lo stesso tecnico rossoblù ieri in conferenza stampa) e punta addirittura a una maglia da titolare per la gara con la Juventus in programma domani, a partire dalle 20.45, alla Unipol Domus.

Il punto

Segnali incoraggianti arrivano pure da Petagna. «Sta svolgendo ancora un lavoro differenziato, ma ha fatto una discreta parte con noi», ha svelato ancora Ranieri. «Si sta allenando bene, presto sarà anche lui a disposizione». Tempi di recupero più lunghi per il capitano Pavoletti e Mancosu.

Biglietti

Cresce inevitabilmente l’attesa per il match con la Juve. Già superata la soglia delle 16.000 presenze, tra abbonati (13.431) e biglietti venduti per l’occasione. Circa 400 i posti ancora disponibili.

