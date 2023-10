Oristanio non finisce di stupire  

La palla la vuole sempre sul piede, possibilmente il sinistro, senza alcuna paura. Numero 19 sulla schiena, ma 10 nell'anima, portatore sano, sanissimo, di fantasia, Gaetano Oristanio è uno di quei giocatori che, anche nei giorni più bui, trova l'interruttore per accendere la luce e cambiare una storia. Come domenica, quando ha chiesto la sponda a Pavoletti e si è inventato dal nulla il suo primo gol in Serie A. Poteva essere una gioia effimera e personale, un dato statistico e basta, è stato invece il segnale di partenza di una rimonta dallo 0-3 al 4-3 che ha già trovato spazio nelle pagine di storia del calcio italiano.

Fantasia al potere

Ranieri se lo coccola, sa che da lui può sempre aspettarsi qualcosa, così come i compagni, che si affidano alle sue giocate nei momenti complicati, alla faccia di una carta d'identità che ricorda che questo ragazzo brevilineo nato a Vallo della Lucania ha da poco compiuto i 21 anni. Ma il talento non ha limiti d'età e anche in Italia si può iniziare ad accettarlo. Di certo lo sa il tecnico, che lo ha mandato in campo nove volte su dieci giornate, dal primo minuto o a gara in corso. «Quando subentra fa sempre cose importanti», ha spiegato lo stesso Ranieri domenica, «da quando è con noi solo nel primo tempo con l’Inter non ha giocato alla sua altezza, forse perché emozionato». Un piccolo blackout di 45', l'unico in questa sua esperienza cagliaritana. Il ds Bonato lo ha fortemente voluto in estate, convincendo l'Inter a scegliere Cagliari dopo lo svezzamento olandese al Volendam. Lui, Oristanio, parla poco e gioca bene, prendendosi i suoi spazi anche nell'Under 21 azzurra.

La prima volta

L'aveva sfiorato a Bergamo, tiro a botta sicura e palla sulla traversa. Ma Oristanio ha scelto il giorno giusto per il suo primo gol in Serie A. Ranieri lo ha inserito nella ripresa, insieme a Viola e Azzi, e lui, l'ex 10 della Primavera nerazzurra, ha acceso la luce. Partendo da destra, nel Cagliari ridisegnato col 4-2-3-1, ha chiesto palla, l'ha scambiata con Pavoletti e, una volta in area, una piccola danza per sbilanciare l'avversario. Poi, col suo mancino, ha disegnato la traiettoria perfetta in diagonale, imprendibile per l'ex compagno nelle nazionali giovanili Turati. Minuto 72, quella che per qualcuno poteva essere solo la rete della bandiera e invece è stato il segnale che ha scatenato l'inferno rossoblù. Un gol che può scrivere tutta un'altra storia, per il Cagliari e per Oristanio.