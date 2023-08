Oristanio, l’Inter nel cuore. E nel mirino 

Da ragazzino segnava più di cinquanta gol all’anno. Era diventato l’attrazione di Roccadaspide, tutti lo chiamavano il “piccolo Messi” del Salernitano e arrivavano persino dai paesi limitrofi per vederlo giocare. Quando l’Inter lo ha scoperto (e blindato) aveva tredici anni ed è stato amore a prima vista e l’inizio di un percorso intenso, già ricco di emozioni e soddisfazioni, ma che ancora deve entrare nel vivo. «Ormai sento i colori nerazzurri addosso, è inevitabile», ha ammesso Gaetano Oristanio in un’intervista rilasciata di recente in Olanda, quando ancora giocava con il Volendam e sperava di tornare ad Appiano Gentile dalla porta principale, prima o poi. Il Cagliari ha sparigliato le carte dandogli una possibilità quasi irripetibile. E certe scelte pesano, anche emotivamente. Per quanto il club milanese continui a essere proprietario del suo cartellino e si sia tutelato con un controriscatto in caso di riscatto rossoblù. Facile intuire il suo stato d’animo in vista della partita di lunedì alla Domus. Molto più di una partita per lui, è quasi un esame di maturità doppio nel quale dovrà dimostrare sia al Cagliari sia all’Inter di essere pronto per la Serie A.

Il percorso milanese

In nerazzurro Oristanio ha fatto la trafila nelle giovanili sino alla Primavera di cui è stato uno dei grandi protagonisti per due anni. In quella squadra giocavano, tra gli altri, Satriano (in gol a Brest contro il Cagliari nell’ultima amichevole pre campionato), Esposito (ora alla Sampdoria) e l’ex rossoblù Franco Carboni (Monza). Indimenticabile il gol in Youth League contro il Barcellona, su punizione da trenta metri sotto l'incrocio. «Il mio gol più bello insieme a quello in rovesciata con la maglia del Volendam». Aspettando il primo col Cagliari, sfiorato già all’esordio contro il Torino. In quegli ultimi due anni all’Inter, tra l’altro, si è allenato spesso con la prima squadra. Ha ammesso di essere rimasto sorpreso dall’intensità che mettevano in campo anche in settimana giocatori come Lautaro, Brozovic o Sensi e ancora oggi custodisce gelosamente i consigli di Eriksen. Quando era in Olanda non si è perso una partita dei nerazzurri in Champions, soffriva e gioiva assieme a loro.

L’impatto in rossoblù

Ora è diverso. Il destino lo ha messo a un bivio e lui ha preso la strada rossoblù convinto e deciso. Eternamente grato all’Inter, ma lunedì proverà a batterla (anche per farsi rimpiangere). Nel Cagliari ha avuto subito un grande impatto, Ranieri stravede per lui e non ha esitato a schierarlo titolare sia in Coppa Italia contro il Palermo in coppia con Pavoletti sia a Torino in campionato come “falso nove” nel tridente leggero. Giocatore universale, in questo primo mese e mezzo in rossoblù ha dimostrato di poter incidere da qualsiasi posizione dell’attacco. Esplosivo, tecnico, tatticamente intelligente, non esita a puntare la porta appena può (lunedì contro i granata di Juric ha sfiorato il gol con un tiro a giro finito di pochissimo a lato). Se c’è da fare del lavoro sporco, tuttavia, non si tira indietro. E le sue legnate pesano quanto le sue stoccate. Scalpita all’idea di poter segnare la prima rete in rossoblù proprio dopodomani. L’Inter nel cuore. L’Inter nel mirino.

RIPRODUZIONE RISERVATA