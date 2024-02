Oristanio, inizia il conto alla rovescia 

Il conto alla rovescia inizia questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti. «Oristanio è di nuovo con la squadra, piano piano», aveva detto Ranieri in persona a due giorni dalla gara di Udine. «Può cominciare a mettersi le scarpe da calcio perché la frattura si è rigenerata. Stiamo cercando di riportarlo alla condizione pre infortunio», ha poi aggiunto. Viene difficile immaginarlo tra i convocati già per la partita col Napoli. Ma la strada è spianata, ormai, e se non sarà la prossima, potrebbe essere per la prossima ancora.

Il punto

Indubbiamente una buona notizia per il Cagliari che si appresta a recuperare uno dei giocatori chiave nel momento migliore della sua stagione. A seguire, potrebbero riaggregarsi al gruppo Shomurodov e Hatzidiakos. Tempi di recupero più lunghi per Mancosu, reduce a sua volta da un intervento al ginocchio. Il match con l’Udinese non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico. Lo stesso Mina, uscito acciaccato nel precedente match con la Lazio, ha giocato tutta la gara al “Bluenergy Stadium”. Chiaramente sotto osservazione Nandez, sceso in campo, invece, solo nel finale dopo essersi allenato a singhiozzo la scorsa settimana per un affaticamento muscolare. (f.g.)

