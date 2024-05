Oristanio è pronto a rilanciarsi 

Claudio Ranieri lo osserva e lo preserva. Perché lì nella terra di mezzo, sulla trequarti, gli è rimasto solo lui, Gaetano Oristanio. Squalificato l'altro Gaetano, ma di cognome, ancora ai box Viola e Mancosu, ecco che il classe 2002 di Vallo della Lucania diventa preziosissimo per il Cagliari che studia il blitz a San Siro contro il Milan. Quasi un derby per il numero 19 rossoblù, cresciuto nelle giovanili dell'Inter e ancora di proprietà del club nerazzurro, anche se la società del presidente Giulini studia le mosse per poterlo trattenere a Cagliari.

Nella tempesta

Ranieri lo osserva e lo preserva, perché in questo 2024 i problemi per Oristanio non sono certo mancati. Eppure, il nuovo anno era partito alla grande, il 6 gennaio, col fantasista a lasciare il segno, realizzando il gol, pesantissimo, dell'1-1 sul campo del Lecce. Ma il segno, ben più profondo, viene lasciato sul suo piede, con la frattura del metatarso e uno stop di un mese e mezzo. Oristanio salta sei partite e torna a disposizione solo a fine febbraio, entrando nel finale della gara col Napoli. Condizione precaria e ritorno tra i titolari solo il 7 aprile, nella gara con l'Atalanta. Novanta minuti in campo, una vittoria di fuoco e la speranza di aver finalmente cacciato via i fantasmi. E invece, alla vigilia della gara più attesa, quella di San Siro contro la “sua” Inter, Oristanio viene messo ko da una pesante tonsillite, con tanto di febbre alta. Niente Beneamata, il giovane attaccante resta in albergo e viene recuperato, giusto per stare in panchina, per la sfida successiva con la Juventus. Ranieri lo rilancia tra i titolari a Genova contro il Genoa, dove per un tempo è uno tra i pochi a salvarsi. Ma anche a Marassi è costretto a uscire anzitempo per una botta all'anca che gli toglie forze e fiato. Ancora una settimana di lavoro personalizzato e la panchina contro quel Lecce con cui, a inizio anno, aveva inaugurato il 2024 segnando la sua seconda rete stagionale.

Fuori dal tunnel

Dopo un girone d'andata ad altissimo livello (18 presenze su 19 arricchite da 2 reti), Oristanio è stato maltrattato dagli avversari e dal destino. Per lui, nel ritorno, solo 6 presenze, di cui 2 dal primo minuto, senza gol o assist. Ora, però, ecco la possibilità di tornare sotto i riflettori, proprio a San Siro. Sulla trequarti è l'unico sopravvissuto alla corte di Ranieri che ne valuta il rilancio. Lui, Oristanio, sogna il colpo gobbo proprio contro il Milan per riprendersi il Cagliari nel momento più importante e prenotare per la Sardegna del pallone un nuovo anno in Serie A.

