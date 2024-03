Oristanio è pronto: a Monza senza paura 

La frattura al quinto metatarso del piede destro per Gaetano Oristanio è finalmente alle spalle. Dopo l’infortunio due mesi fa a Lecce l’attaccante in prestito dall’Inter è tornato tre partite fa, giocando l’ultimo quarto di gara sabato con la Salernitana dopo il rientro nei 12’ finali col Napoli. «Restare fuori senza poter aiutare la squadra in difficoltà è stata la cosa più brutta dell’infortunio», ha ammesso ieri sera a Videolina Sport. «Quando sono tornato l’adrenalina era tanta e la paura poca. Ci siamo ripresi: dopo Udine è arrivata la scossa e ora siamo in corsa per il nostro obiettivo. Bisogna rimanere uniti e continuare a lavorare». Non è escluso che nel finale di stagione possa giocare con Luvumbo, quando anche quest’ultimo tornerà dall’infortunio. «Un grandissimo giocatore, ma ci troviamo tutti bene. Nasco trequartista, ma più passano gli anni più capisco di dover fare più ruoli: bisogna essere tutti pronti».

In corsa

Gli otto punti nelle ultime quattro giornate hanno rilanciato il Cagliari, reagendo nel momento decisivo. Oristanio però non vuole si abbassi la guardia e punta il Monza: «Non regalerà la partita e avrà il coltello fra i denti, dobbiamo essere più pronti di loro e portare a casa altri punti. Sabato sul 3-2 ci siamo spaventati: abbiamo rivisto quanto fatto col Frosinone, per fortuna è andata bene». Per lui prima volta in Serie A, dopo due anni in Olanda al Volendam. «Un campionato difficile, ci siamo ripresi grazie a società, Ranieri e tifosi. Dobbiamo però pensare il meno possibile alla classifica». Proprio il tecnico sabato lo ha elogiato nel dopogara: «Noi e tutta la Sardegna siamo con lui, un piacere ricevere i suoi complimenti». E come modello ne ha uno particolare: «Mio padre ha giocato in C e mi ha allenato fin da piccolo, devo tutto a lui».

RIPRODUZIONE RISERVATA