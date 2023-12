Oristanio: è la partita di tutti 

È uno dei cuccioli della compagnia, ma quando parla mette tutta l'esperienza di un ragazzo che, a 13 anni, ha lasciato il suo paese per inseguire il suo sogno. Gaetano Oristanio è la fantasia al potere in campo, ma fuori, a dispetto dei suoi 21 anni, ha la testa sulle spalle. Capisci perché Claudio Ranieri ci punti ciecamente quando, parlando a “Il Cagliari in diretta”, ieri su Radiolina e Videolina, della concorrenza in attacco, spiazza tutti: «Non la vedo come concorrenza, il gruppo è così bello che è brutto chiamarla concorrenza, l'importante è farsi trovare sempre pronti».

Dalla Campania

Classe 2002, i primi calci nel suo paese, a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, sotto lo sguardo di papà Rosario: «È stato il mio primo allenatore, ma adesso è soprattutto il mio punto di riferimento». La famiglia è, per Oristanio, la roccia su cui costruire il suo futuro: «Sono andato via a 13 anni, ci sono stati anche momenti difficili. Ma proprio grazie alla mia famiglia sono andato avanti, perché mi hanno sempre dato serenità». Le giovanili dell'Inter, poi il passaggio al calcio dei grandi, in Olanda, col Volendam: «Sono cresciuto e ho potuto sbagliare. Nel passaggio dalla Primavera alla prima squadra, chi si adatta prima e riesce a integrarsi con i grandi si trova meglio per il futuro». Doppia difficoltà: «Uscire dall'Italia, vivere una nuova cultura non è facile e anche qui o cresci o non cresci».

La svolta

Quest'estate la chiamata del Cagliari: «Ringrazio l'Inter per il sostegno che mi ha dato, ma ringrazio il Cagliari, col presidente e il direttore sportivo, per questa opportunità». E pensare che proprio contro l'Inter il numero 19 del Cagliari ha avuto il suo primo e unico passaggio a vuoto: «Ho cercato di tenere le emozioni da parte, era la mia prima partita a Cagliari. Diciamo che ho sbagliato partita e basta». Per il resto solo applausi: «Ho trovato un popolo spettacolare. Ringrazio i tifosi perché nel momento del bisogno c'erano e noi abbiamo lavorato il doppio e con maggiore tranquillità per dimostrare che ci siamo». Il momento di difficoltà più grande proprio Oristanio lo ha trasformato nella svolta, con la rete che ha avviato la rimonta con il Frosinone: «Neanche noi sappiamo cosa sia successo, ma le cose non arrivano per caso. C'eravamo, eravamo convinti di poterla riprendere e ci siamo riusciti. Il mister ci insegna a non mollare mai, in ogni situazione si può trovare una soluzione». Ora la Lazio: «Vogliamo una vittoria fuori casa contro una grande come la Lazio, giocando con leggerezza e la convinzione di essere un gruppo forte. Dovremo entrare in campo convinti e dando il 110%. L'emozione di giocare all'Olimpico la mettiamo da parte, conta solo portare punti a casa».

