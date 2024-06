Oristanio, è iniziato il conto alla rovescia 

Insieme a giugno è iniziato il conto alla rovescia per Oristanio. Tra quindici giorni al massimo il Cagliari saprà se l’Inter si accontenterà dei 4 milioni fissati la scorsa estate al momento del prestito o se avrà intenzione di riprendersi il 21enne talento campano facendo valere il diritto per il contro riscatto aggiungendo 500mila euro. Fiato sospeso, come in una partita a scacchi. Anche se le notizie che filtrano da Milano sembrano rassicurare il club rossoblù, complice la volontà del giocatore che, quando è partito per le vacanze, non ha svuotato la casa per scaramanzia e si è portato dietro giusto il necessario. Non verranno esercitate, invece, le opzioni per Shomurodov e Petagna, che tornano così alla Roma e al Monza, poi si vedrà.

Possibili scenari

Il riscatto di Oristanio sarebbe il primo tassello del Cagliari edizione 2024-25, a prescindere da chi sarà l’allenatore. Il ragazzo ha convinto tutti ad Asseminello, sia sul pianto tecnico-tattico che comportamentale. E lui è il primo a voler proseguire l’avventura in rossoblù e staccarsi definitivamente dal cordone del Biscione al quale è legato da quando aveva 15 anni. L’Inter non si è sbilanciata ancora, aspetterà sino all’ultimo giorno utile prima di sciogliere le riserve per capire quali possibili scenari possa aprire un ritorno di Oristanio. Difficilmente sarebbe integrato nella rosa dei campioni d’Italia, eventualmente verrebbe utilizzato come contropartita tecnica in una trattativa importante (per Gudmundsson, Zirkee o chi per loro). Anche per questo il diretto interessato spinge per restare nell’Isola dove già sa quello che l’aspetta e dove si è integrato alla grande, sia con la squadra sia con l’ambiente.

L’anno del debutto

Promosso a pieni voti al debutto in Serie A. Gli infortuni lo hanno in parte frenato, è riuscito comunque ad accumulare 21 presenze segnando 2 reti, pesantissime. La prima, col Frosinone, ha dato il via alla rimonta nell’epico 4-3 e cambiato la storia del campionato rossoblù. La seconda a Lecce, nonostante il dolore al piede. Eccola, dunque, la svolta alla carriera dopo i due anni in Olanda con il Volendam. Ora Oristanio punta a consacrarsi, col Cagliari. E viceversa. L’attesa è frenetica, in ogni caso più breve rispetto al passato. La Lega ha infatti deciso di anticipare i tempi delle situazioni in sospeso tra club per agevolare il lavoro delle stesse società, oltre i giocatori: da quest’anno, le opzioni per i riscatti dovranno così essere esercitate tra il 12 e il 14 giugno, quelle per gli eventuali contro riscatti tra il 15 e il 17. Ci siamo quasi.

Un campionato e via

Un discorso, questo, che non riguarderà né Shomurodov né Petagna: entrambi non verranno riscattati. Nel caso dell’uzbeko, il buon finale di stagione non è bastato per convincere il Cagliari a investire 10 milioni per il suo cartellino, considerato poi che a fine mese spegnerà 29 candeline. Ha deluso le aspettative, invece, il bomber triestino e gli 8 milioni fissati a suo tempo dal Monza per liberarlo verranno dirottati alla ricerca di un attaccante più affidabile e più prolifico.

