Oristanio dribbla la classifica: «Pensiamo a lavorare» 

Una traversa a Bergamo, una parata da applausi di Sportiello ieri. Il primo gol in Serie A per Gaetano Oristanio resta ancora un tabù, ma il numero 19 del Cagliari, che proprio oggi festeggerà i 21 anni, ha altre preoccupazioni: «Il gol? Arriverà, ne sono certo. Ma non ci penso. Per me conta solo trovare i tre punti il prima possibile, magari già lunedì a Firenze».

Il derby di Gaetano

Tre punti che il Cagliari ha cercato e, per qualche minuto, accarezzato ieri contro il Milan. Una sfida speciale per Oristanio, cresciuto nelle giovanili dell'Inter e ancora sotto contratto con i nerazzurri, che lo hanno lasciato partire solo in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Per il giovane attaccante, però, ora c'è solo il Cagliari. «Non importa chi gioca o chi non gioca, conta solo aiutare la squadra. La forza di questo gruppo è che tutti danno il cento per cento». Nessun problema anche per il ruolo: «Conta capire cosa vuole il mister e aiutare i compagni. Devo ancora migliorare in tante cose, soprattutto tatticamente».

La mossa

E Ranieri ieri lo ha spedito in campo a inizio ripresa: «Dovevo entrare, provare a dare più vivacità e lucidità. Ho cercato qualche giocata. Sono contento perché non abbiamo mollato e ringrazio i tifosi che ci sono restati vicini fino alla fine». Niente paura guardando la classifica: «Siamo ultimi, la classifica ora la conosciamo, ma non la guardiamo. Ci penseremo alla fine, ora pensiamo solo a lavorare». (al.m.)

