Oristanio con Pavo e la difesa a 4? 

Il gran giorno si avvicina. Ancora l'allenamento di questa mattina, un risveglio muscolare che somiglierà a una rifinitura domani e poi, finalmente, alle 20.45 il fischio del ravennate Fabbri per il via di Cagliari-Inter. La Domus esporrà il cartello “tutto esaurito”, una spinta in più per i rossoblù che Ranieri, come sempre, tiene nascosti.

Caccia all'undici

Come col Torino, il tecnico studia le mosse per mettere qualche sassolino negli ingranaggi nerazzurri. Anche per questo, massima attenzione a quelle che potranno essere le scelte di Inzaghi e che potrebbero influenzare quelle di Ranieri. A partire dalla difesa. Contro Martinez e Thuram si potrebbe riproporre la difesa a tre, ma non è escluso il ritorno di una retroguardia a quattro, con Augello che, in questo caso, verrebbe preferito ad Azzi per coprire la fascia mancina. Dubbi anche sulla composizione della linea mediana, dove sono intoccabili Makoumbou e Sulemana, e l'attacco, dove Oristanio, giocatore di proprietà interista, potrebbe far coppia con Pavoletti. Ancora panchina, almeno all'inizio, per i nuovi arrivati Jankto e Shomurodov, apparsi in ritardo di condizione. (al.m.)

