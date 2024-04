Oristanio-Cagliari, la storia è appena iniziata 

La tonsillite non è stata una passeggiata, lo ha costretto a saltare la partita più attesa, a San Siro contro la sua Inter. E anche venerdì con la Juventus, si è alzato dalla panchina solo per festeggiare sotto la Curva Nord insieme ai compagni i gol di Gaetano e Mina, poi ancora al triplice fischio dopo un pareggio fondamentale per la salvezza. «Finalmente è uscito dal letto, e già questa è una cosa positiva. Quando è tornato ad Assemini, visivamente era la metà di quello che era, ha sofferto molto nei giorni scorsi, poverino. Ma si sta riprendendo», ha spiegato alla vigilia del match con i bianconeri lo stesso Ranieri che non vede l’ora di rilanciarlo, manco a dirlo. Ora sta decisamente meglio, Oristanio, ieri si è allenato regolarmente con la squadra e sta accelerando il passo. Con la squalifica di Luvumbo ha un motivo in più per ritrovare una condizione quanto meno accettabile in vista della sfida con il Genoa. Il fatto poi che a Marassi si giochi di lunedì, lo agevola nel recupero, sia fisico che mentale. Scalpita. È particolarmente carico. Vuole lasciare il segno in queste cinque partite finali sperando che non siano per lui le ultime in rossoblù. Ha trovato la sua dimensione dopo l’esperienza olandese col Volendam e vuole proseguire nell’Isola il percorso di crescita. Lo ha detto chiaramente al Cagliari che, a sua volta, ha già fatto sapere di voler esercitare il diritto di riscatto, fissato in 4 milioni. Al Biscione basterebbe poi aggiungere altri 500mila euro per contro-riscattarlo, un soffio di vento praticamente. Ma al momento non sembrerebbe intenzionato a farlo, anche per accontentare il giocatore passato per le giovanili nerazzurre.

Nel posto giusto

Nel posto giusto al momento giusto. Oristanio è sempre più convinto che il Cagliari e Cagliari non siano solo una tappa di passaggio ma qualcosa di più concreto. L’impatto con la squadra e con la società in generale è stato straordinario, ben al di sopra delle aspettative. A prescindere dal ruolo di Ranieri, che è stato fondamentale, soprattutto nell’inserimento tattico. La città poi sembra rispecchiare tutte quelle che possono essere le esigenze di un atleta professionista di ventun anni (la ventiduesima candelina la spegnerà a fine settembre). La sta scoprendo ogni giorno di più, la maggior parte delle volte insieme a Obert e Prati (fra i tre c’è un gran feeling anche fuori dal campo come ha rivelato di recente il regista romagnolo a “Il Cagliari in diretta”), spesso insieme alla famiglia (che non perde occasione per raggiungerlo da Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove Gaetano è nato e cresciuto anche calcisticamente prima di finire nel mirino dell’Inter).

Il futuro è adesso

Dal mare del Poetto alle luci di Castello, il cibo, il clima, il calore della gente che lo ha sostenuto sin dal primo giorno. Con Cagliari, insomma, è stato amore a prima vista. Anche se sono stati, chiaramente, i risultati sul campo a rendere tutto così speciale. Già ventitré presenze all’esordio in Serie A, al netto dell’infortunio (frattura del metatarso) che lo ha costretto a star fuori quasi due mesi. E due gol, pesantissimi. Il primo al Frosinone, ha dato il via alla rimonta nell’epico 4-3. Il secondo a Lecce, il gol del pareggio in un momento chiave della stagione. Sempre sul pezzo. Praticamente ha steccato solo una partita, quella con l’Inter all’andata. Forse ha sofferto eccessivamente la pressione di sfidare la squadra nella quale è cresciuto, tutt’ora proprietaria del suo cartellino, e i campioni con cui aveva svolto il ritiro estivo sino a un mese e mezzo prima. Si è poi riscattato con gli interessi dimostrando una grande personalità, oltre al talento. La sua carriera è appena iniziata ma è già a un bivio. All’Inter in questo momento raccoglierebbe giusto le briciole con tutta quella concorrenza, a Cagliari può ritagliarsi da subito uno spazio da protagonista continuando a crescere e scrivere una storia importante, per se stesso e per il club. Il futuro è adesso. Ha lo sfondo rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA