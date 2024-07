«Oristanesi sempre più poveri» 

La povertà si fa strada a Oristano e il passo è veloce. L’ultimo avviso pubblicato dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune per l’accesso al Reddito di inclusione sociale, evidenzia un dato allarmante: in città ogni 137 abitanti, c’è un oristanese che stenta a mettere insieme il pranzo con la cena. Le 226 istanze presentate (176 ammesse in graduatoria con riserva, 50 escluse perché incomplete o per mancanza dei requisiti necessari) certificano un trend che non accenna a indietreggiare e il ricorso al fondo regionale “Agiudu torrau” (che prevede un contributo economico, erogato per 12 mesi, e un progetto di inclusione sociale e lavorativa) resta per molti l’unica strada per accedere ai beni essenziali. I numeri, tuttavia, non sorprendono i sindacati.

«Grande difficoltà»

«Siamo di fronte alla cartina di tornasole di una provincia in forte difficoltà - commenta il segretario provinciale della Cisl, Alessandro Perdisci - nonostante si registri un leggero aumento dei redditi, la capacità di spesa delle famiglie è stata erosa dall’inflazione». Prezzi alle stelle e carrelli sempre più vuoti, soprattutto nelle fasce già fragili. «Se si aggiunge il fatto che quella di Oristano è la provincia con uno dei più alti indici di vecchiaia (il 37% della popolazione ha più di 60 anni) e che l’importo medio delle pensioni non arriva a 700 euro - osserva Perdisci - è evidente che il quadro sia tutt’altro che confortante. Occupazione e natalità le altre due note dolenti: altro che inverno, assistiamo ad una “glaciazione” demografica. Ben vengano gli strumenti di sostegno che consentono alle famiglie scivolate sotto la soglia di povertà di mantenere almeno il livello minimo dei consumi».

«Misure insufficienti»

Per Roberta Manca, segretaria della Cgil, il Reis non è sufficiente. «Che lo si chiami reddito di cittadinanza o di inclusione fa poca differenza. C’è un’importante fetta di popolazione che non riesce ad accedere ai servizi essenziali, il problema è strutturale e va affrontato alla radice. Per fortuna - va avanti Manca - a Oristano esiste una fittissima rete di solidarietà che abbraccia le famiglie più bisognose». Generi alimentari, vestiario, un contributo per pagare le utenze o ancora prima il canone di locazione sono le richieste più comuni, ma l’invito della sindacalista è «a non ignorare le esigenze dei più giovani, che rischiano di essere tagliati fuori dal mondo moderno». Il punto di partenza sono le politiche del lavoro. «Lo Stato si sta defilando da quella che è l’idea di sviluppo per garantire l’occupazione - conclude Roberta Manca - bisogna creare opportunità».

