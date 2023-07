Oristanesi più ricchi (in banca) 

Gli oristanesi non sono dei Paperoni ma nelle banche, che sono sempre meno in provincia, sono depositati 2 miliardi e 640 milioni di euro. Vale a dire che ogni residente è intestatario di un tesoretto di 17mila euro con una crescita del 2,1 per cento rispetto al 2021, quando i depositi venivano registrati dalla Banca d’Italia in 2 miliardi e mezzo di euro.

Ma c’è l’altra faccia della medaglia, i prestiti che in una situazione finanziariamente bilanciata evidenziano valori inferiori rispetto ai deposti. Oristano si colloca tra le realtà virtuose con impegni complessivi delle famiglie consumatrici per un un miliardo e ottocento milioni, 12mila euro pro capite con un aumento rispetto al 2021 del 2,1 per cento.

«Sotto controllo»

I prestiti aumentano di un punto e mezzo in più dei depositi ma «la situazione è assolutamente sotto controllo. Nonostante l’inflazione e l’aumento dei prezzi al consumo i depositi non solo hanno tenuto ma sono aumentati. Il fatto che anche i prestiti sono cresciuti dimostra l’affidabilità complessiva delle famiglie oristanesi e una certa vivacità della domanda», sottolinea Nando Faedda vice presidente della Camera di commercio di Cagliari-Oristano.

La “desertificazione”

Luci ma anche ombre in una provincia segnalata dalla Fondazione Fiba del sindacato First Cisl a forte “desertificazione bancaria”.Dal 2021 al 2022, l’Oristanese ha perso 5 sportelli bancari passando da 67 a 62 e quest’anno stando ai primi dati ne avrebbe perso altri tre. Ma restando alle cifre ufficiali di Banca d’Italia cristallizzate al 31 dicembre 2022 emerge un aspetto molto più preoccupante, oltre la metà degli 87 paesi della provincia non è servita da sportelli bancari, solo 42 hanno la “banca” . In un anno ne sono stati chiusi quattro e non tutti i paesi senza banca sono provvisti del bancomat.

«Continui tagli»

«Purtroppo anche in provincia – dice Aldo Mariotti, segretario del sindacato First Cisl - si assiste a continui tagli in una logica del massimo profitto a scapito di cittadini e lavoratori. Trovare uno sportello è sempre più difficile soprattutto nei piccoli centri che sono la parte preponderante della nostra provincia, per giunta con una fortissima percentuale di anziani». Nello specifico Oristano ha 11 sportelli, Terralba 4; Arborea, Bosa, Cabras, Mogoro, Santa Giusta e Uras 2 ciascuno. Gli altri 34 comuni uno sportello a testa. In provincia sono 41 i punti bancari con un calo di 3 unità rispetto al 2021. In calo di 8 unità il numero dei dipendenti, da 267 a 259.

