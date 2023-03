«Oristanesi penalizzati, la Regione intervenga» 

Manuela Pintus, sindaca di Arborea, ha già tra le mani la fattura. «Per gennaio la nostra amministrazione pagherà 16.426 euro, a dicembre ne abbiamo spesi poco più di 11 mila». Una differenza di circa 5 mila euro per il conferimento del secco residuo (e in misura inferiore anche per l’umido) che allarma sul medio e lungo periodo. «Di questo passo gli aumenti incideranno sul bilancio annuale per oltre 50 mila euro - aggiunge la prima cittadina - è urgente un intervento della Regione». La tariffa per l’indifferenziata è passata da 184,23 a 192,40 euro a tonnellata, con un incremento del 60%. Il ricavo per il conferimento della frazione non riciclabile in provincia è balzato dai 230 mila euro di gennaio 2022 ai 360 mila euro del 2023.

Qualcuno l’ha già ricevuta, gli altri la attendono a giorni. Per i sindaci dell’Oristanese la casella di posta elettronica in questi giorni è osservata speciale. Dal Consorzio industriale sono partite le fatture relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le prime con le nuove tariffe adeguate agli aumenti. E il conto è salatissimo.

Meno secco, costi maggiori

A Oristano gli effetti delle nuove tariffe hanno inciso : nonostante un minore conferimento (si è passati dalle 369 tonnellate smaltite a gennaio 2022 alle 327 del 2023) si paga di più. La fattura è passata dai 66 mila euro di un anno fa agli attuali 90 mila. Il sindaco già un mese fa predicava calma, forte di una raccolta differenziata che poteva superare l’80% «e questo ci dà diritto ad un’importante premialità - osserva Massimiliano Sanna - con l’avvio della tariffazione puntuale, poi, speriamo di riuscire a compensare i rialzi».

«Intervento urgente»

Manuela Pintus, sindaca di Arborea, ha già tra le mani la fattura. «Per gennaio la nostra amministrazione pagherà 16.426 euro, a dicembre ne abbiamo spesi poco più di 11 mila». Una differenza di circa 5 mila euro per il conferimento del secco residuo (e in misura inferiore anche per l’umido) che allarma sul medio e lungo periodo. «Di questo passo gli aumenti incideranno sul bilancio annuale per oltre 50 mila euro - aggiunge la prima cittadina - è urgente un intervento della Regione». La tariffa per l’indifferenziata è passata da 184,23 a 192,40 euro a tonnellata, con un incremento del 60%. Il ricavo per il conferimento della frazione non riciclabile in provincia è balzato dai 230 mila euro di gennaio 2022 ai 360 mila euro del 2023.

«Rincari solo per noi»

A Cabras l’importo della fattura di gennaio è di 43.854 euro, nello stesso periodo del 2022 era di 31.794. È la voce relativa allo smaltimento del secco e alla pulizia delle strade che fa impennare la curva: lo scorso anno si spendevano 14 mila euro, oggi oltre 21 mila. «Cominciano a vedersi gli effetti della chiusura della discarica del Cipor - sentenzia il sindaco, Andrea Abis - Non è possibile avere un costo di 140 euro in più a tonnellata per il solo trasferimento ad altra discarica. La Regione deve operare con un intervento di perequazione: gli oristanesi devono avere costi similari agli altri sardi».

Il “caso Bosa”

A Bosa «gli oneri di smaltimento sono a carico della società che gestisce l’appalto - spiega il vicesindaco, Federico Ledda - Solo per il secco la ditta copre fino a 161,57 euro a tonnellata, il resto è del Comune». Ma se fino a dicembre 2022, l’eccesso era accettabile, poco più di 30 euro, ora le casse comunali dovranno sborsare circa 130 euro a tonnellata. «Per questo il nuovo appalto, in fase di redazione - conclude Ledda - terrà conto di questi aumenti». ( m. g. )

