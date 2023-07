Oristanesi, la grande fuga dalla provincia 

L'Isola perde abitanti (35mila dal 2019 al 2022) e le previsioni non sono rosee, anzi. All’interno della Sardegna la maglia nera è, secondo il recente rapporto Crenos 2023, dell’Oristanese. Nello stesso periodo infatti in provincia si è registrato un calo di 5mila abitanti, il 3,19 in termini percentuali, ovviamente il più alto a livello regionale.

Numeri disarmanti

Degli 87 comuni oristanesi, 48 sono al di sotto dei mille abitanti. Il 36% della popolazione è ultrasessantenne, appena il 13% in età scolare. Il comune con il maggior numero di over 60 è Villa Sant’Antonio, il 51,35% dei 333 abitanti (seguito da Boroneddu). Da qui al 2030 l’età media oristanese salirà del 48,8%, con gli ultra sessantacinquenni che saranno il 33,5% della popolazione. Male il tasso della mortalità, oggi al 13,1% e nel 2030 al 14,4%. A questa analisi sconfortante sulla popolazione si aggiunge quella, altrettanto nera, su uffici pubblici e servizi: gli sportelli postali aperti di continuo sono 50; le banche e le caserme dei carabinieri sono presenti in 40 centri. Mentre le farmacie sono 71.

L’incontro

Sono questi i dati salienti che ieri hanno caratterizzato la giornata di studi della Cisl promossa a Sorradile dall’Unione sindacale territoriale e dalla Federazione pensionati di Oristano.

«Il ruolo dei pensionati è fondamentale soprattutto nei centri dove la loro incidenza è più alta – ha detto il segretario provinciale pensionati, Salvatore Usai - Il reddito della comunità è condizionato dalle pensioni. Gli anziani si fanno certo carico dei problemi del territorio, ma con il calo degli abitanti cala il “peso politico” e crescono le difficoltà delle comunità».

I sindaci

Il primo cittadino di Sorradile Pietro Arca e il collega di Boroneddu Angelo Mele hanno denunciato le mancate promesse della Regione attraverso il Pnrr: «Si perdono risorse indispensabili per favorire il lavoro ed aiutare le aziende e le iniziative locali a frenare lo spopolamento dei piccoli Comuni. Si parla troppo e si risolve poco».

L’abbandono

Il segretario territoriale della Cisl, Alessandro Perdisci, ha invece messo in evidenza come le aree interne sono state svuotate negli anni dei servizi. «La Regione, ma anche il Governo nazionale - ha detto Perdisci – dovrebbero avviare un potenziamento delle risorse finanziarie per le aree interne, sul versante delle infrastrutture materiali ed immateriali, tali da favorire i collegamenti delle persone, delle merci, ma anche dei dati».

«Le colpe vanno addebitate ai governi che si sono succeduti, spesso privilegiando territori a discapito di altri solo per tornaconti elettorali», hanno invece denunciato i due consiglieri regionali presenti, Diego Loi e Gianni Tatti.

Le difficoltà

Parola poi al segretario regionale della Cisl, Gavino Carta: «Le difficoltà sono tante e complesse e non possono essere risolte solo dalla politica regionale, ma vanno affrontate a livello nazionale ed europeo. I nostri rappresentanti politici devono fare ognuno la propria parte nel rispettivo ambito. Sul fronte Pnrr i piccoli Comuni hanno grandissime difficoltà a presentare progetti perché manca il personale e una organizzazione complessiva».

Le conclusioni sono state affidate a Emilio Didoné, segretario generale nazionale della Cisl: «Siamo nella Regione dove ci sono più centenari forse a livello mondiale, non solo in Europa. Avete uno Statuto Autonomo e qui le carenze sono della politica regionale. Alla fine quando le cose si vogliono fare si fanno, in Sardegna e ovunque. E invece si continua a fare programmazioni a seconda delle elezioni; si fanno le proposte più belle ed interessanti solo per vincere le elezioni. Non si riesce a fare una politica a medio e nemmeno a lungo termine».

