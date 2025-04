Oristanesi in via d’estinzione 

Le analisi dell’Istituto nazionale di statistica confermano una provincia sempre più disabitata e il capoluogo ormai prossimo a scendere sotto i 30mila abitanti: 30.007 secondo l’Istat al 31 dicembre 2024. «Siamo messi male», concordano il commissario della Provincia, Battista Ghisu, e il sindaco della città, Massimiliano Sanna.

Crollo in provincia

La provincia nel 2024 ha perso 1.197 abitanti (dato provvisorio ma l’Istat difficilmente sbaglia): 147.894 residenti contro i 149.091 all’inizio dello stesso anno. Andando indietro di cinque anni, il dato rende ancor meglio l’idea del crollo che sta interessando l’Oristanese. Nel 2020 gli 87 paesi che ne fanno parte registravano una popolazione residente di 154.974 unità, al 31 dicembre 2024 ne contano 5.883 in meno.

«Il calo demografico è iniziato intorno al 2010, da quindici anni il trend è costantemente negativo e questo pone a tutti i soggetti pubblici, ma non solo, l’assoluta urgenza di domandarsi perché e di trovare una linea per rilanciare un’azione comune, in sintonia con la Regione, veloce ed efficace. La nostra provincia è fatta di piccoli paesi: solo quattro, Oristano compresa, superano i cinquemila abitanti, 28 non arrivano a 500, tra pochi anni alcuni rischiano di sparire. Perché questo non accada occorre che lo Stato riporti i servizi tolti: scuole, banche, uffici postali; che attrezzi una rete viaria e di trasporti per consentire la mobilità tra Oristano e Cagliari. L’Amministrazione provinciale si attiverà per promuovere una mobilitazione di tutta la popolazione continua e pressante sulle istituzioni per una seria politica di sviluppo», sottolinea Ghisu.

La città

La provincia è messa male, Oristano altrettanto. Se il trend attuale dovesse continuare, e purtroppo tutto fa pensare che non cambierà in tempi brevi, tra uno o due mesi scenderà sotto dei trentamila abitanti. A gennaio 2024 la città contava 30.287, tre mesi fa era a 30.007: -280 quasi quanto il saldo naturale (nati vivi e morti) pari a 270.

Ma c’è un altro dato: nel 1974, anno di istituzione della Provincia, l’Istat certificava in 27.937 la popolazione residente in città. Vale a dire che in 50 anni la crescita è stata di 2.070 persone, 41,4 all’anno. Del boom demografico sull’onda della promozione a Provincia non è rimasto niente. «Il problema è serio – commenta Sanna - Il calo demografico è diffuso in tutta Italia, da noi nel 1974 le nascite erano il doppio delle morti e le iscrizioni da altri comuni superiori di gran lunga alle cancellazioni. Da qualche anno la tendenza è cambiata, la capacità attrattiva della provincia cessata. Viviamo un altro tempo che esige risposte diverse. Come Comune stiamo facendo il massimo per rendere la città più accogliente, dotarla di servizi di ogni genere ma non basta. O il territorio cresce in tutte le sue componenti o da soli non ne veniamo fuori. Con la Provincia studieremo un percorso che coinvolga la Regione; i bilanci dei Comuni a fatica garantiscono l’ordinario, lo straordinario richiede ben altro».

