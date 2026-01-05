Oristanesi in fila per un posto fisso 

Fame di lavoro o ricerca della stabilità con il “posto pubblico”? È la domanda che ci si pone dopo l’esplosione di candidature al concorso indetto dall’Amministrazione provinciale per tre posti a tempo indeterminato da operaio manutentore tecnico–giardiniere, il tradizionale cantoniere stradale.

Il boom

Le domande arrivate sono 370, un numero che fotografa con crudezza la situazione occupazionale del territorio. Il concorso, previsto dal piano triennale dei fabbisogni del personale della Provincia, ha richiesto nei giorni scorsi una rettifica tecnica. Un candidato era stato inserito due volte nell’elenco degli ammessi e un altro, pur in regola, non compariva. Con la determinazione del 30 dicembre 2025 il dirigente, Mariano Meloni, ha approvato l’elenco corretto, pubblicato poi sul portale InPA e nella sezione Amministrazione trasparente.

«Fame di lavoro»

«Era prevedibile che questo potesse accadere – afferma il segretario provinciale della Cisl, Alessandro Perdisci - in una provincia come la nostra, affamata di lavoro e dove ogni sbocco occupazionale può essere visto in maniera importante». Il sindacalista sottolinea come il 50% degli occupati nell’Oristanese abbia un contratto a tempo determinato e «la possibilità di trasformare questo rapporto in un posto fisso è un'occasione per molte persone, non solo per quanti il lavoro non lo possiedono ma anche per chi lo ha a tempo».

L'analisi

Tesi condivisa anche da Sandro Fronteddu, responsabile della Cgil Funzione pubblica: «Numeri così elevati sono la risultanza del bisogno di lavoro esistente soprattutto nelle categorie con qualifiche più basse, dove tante persone cercano di migliorare la posizione occupativa. Fenomeno che invece si verifica di meno nelle categorie più elevate dove gli Enti locali hanno più difficoltà a reperire personale».

La storia

Dietro i numeri, però, ci sono anche le storie. Come quella di un 42enne che ha presentato la domanda. «Ho fatto mille lavori precari. Qui non si cerca il posto fisso per comodità ma per sopravvivere. Un contratto stabile oggi vale più di qualsiasi promessa». La figura del cantoniere, infatti, ha una lunga tradizione nel territorio. Fino a quando le Province erano strutture operative e non Enti svuotati, la rete viaria era affidata a centinaia di cantonieri. Erano loro a garantire manutenzione, sicurezza, pulizia delle strade, interventi immediati in caso di frane, allagamenti o incidenti.

