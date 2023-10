Oristanese-Ogliastra, la trasversale sarda riparte da Samugheo   

Rimasta arenata per tempo nei grovigli della pubblica amministrazione, la “Trasversale sarda” Oristano-Tortolì, riprende ora il suo iter. Venerdì a Samugheo (ore 10 sala convegni del Murats) previsto l’incontro fra l’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu e i sindaci di Barigadu, Barbagia e Ogliastra. In agenda, il futuro percorso della grande infrastruttura. Iniziativa, quella dell’assessore nuorese, in linea con le attività di studio e progettazione avviate insieme ai tecnici regionali per velocizzare la realizzazione dell’opera.

L'assessore

«Un incontro voluto da tempo - spiega Pierluigi Saiu - intendiamo lavorare congiuntamente con gli amministratori a quello che sarà il percorso della strada. Un tracciato che sceglieremo insieme e non sarà calato dall’alto. Quello a Samughese non è un incontro pre campagna elettorale, ma parte di un disegno ben più ampio». Saiu spiega che il costo dell’opera si aggirerà sui 2 miliardi. «Siamo consci delle difficoltà ma vogliamo superarle col lavoro di squadra, non promettendo fumo negli occhi, ma un impegno fattivo. Chiederò a breve un incontro al ministro Salvini per portare le nostre intenzioni fino ai tavoli del Governo. L’opera è essenziale». Sara l’occasione anche per incontrare il comitato della trasversale «accogliendo le loro sacrosante rivendicazioni per la sicurezza stradale. Siamo consci che i fondi provinciali non siano sufficienti e faremo la nostra parte. Impegnandoci a mettere in sicurezza le arterie viarie limitrofe».

Le attese

Tra gli amministratori le aspettative sono altissime. «I vantaggi economici che apporterebbe la realizzazione della trasversale - ribadisce Basilio Patta, sindaco di Samugheo - sarebbero notevoli. Ogliastra e Oristanese, passando per la Barbagia, si troverebbero collegate in tempi più celeri e i trasporti migliorerebbero notevolmente». Ma Patta non si illude: «Viviamo una situazione disastrosa rischiando ogni giorno la nostra sicurezza quando percorriamo le strade in direzione Oristano e Atzara. Le provinciali sono un disastro. Di recente abbiamo beneficiato di 500 mila euro che poco potranno fare per il collegamento verso Allai». E i tempi della pubblica amministrazione preoccupano: «L’ultimo incontro sulla traversale risale a 9 anni fa. Sono certo che l’opera si farà ma chiediamo tempi accettabili». Così, Alessandro Corona, presidente della Comunità Montana “Barbagia-Mandrolisai” e sindaco di Atzara: «Parliamo di un progetto che va avanti da decenni. Un eterno sogno incompiuto. Bisogna essere chiari e schietti arrivando al dunque, i nostri territori hanno bisogno di un collegamento più agevole verso la 131 che rompa l’isolamento. Se ci saranno concrete risorse e forze d’intenti convergeremo certamente in questa direzione». Anche Desulo, attraverso il sindaco Gian Cristian Melis, guarda con attenzione all’opera: «Salutiamo con favore la ripresa dell’iter procedurale. I nostri problemi infrastrutturali sono enormi. La realizzazione della trasversale rappresenterebbe un volano per tutti i territori». L’Ogliastra rivendica un’attenzione essenziale. «Andranno effettuati passaggi pluriennali - spiega Angelo Stochino, sindaco di Arzana - ma apprezzo il lavoro della condivisione portato avanti dall’assessore Saiu, seguendo i canoni del compianto Roberto Frongia. Per noi ogliastrini l’opera è essenziale e ci consentirebbe di rompere quello storico isolamento che ci lega alla costa est».

RIPRODUZIONE RISERVATA