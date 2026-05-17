Orione-Campagnola, duello per l’over 55 

Amatori Orione Selargius e Campagnola 140 Gr/Simius Immobiliare è la finale che assegnerà il titolo Over 55. I selargini hanno pareggiato 1-1 contro il Deximu (reti di Tolu e Marcis) e solo ai calci di rigore (5-3 finale) sono riusciti a superare gli arancioverdi con Pusceddu, Tolu, Corona e Rundeddu a segno dal dischetto

La seconda finalista Campagnola invece ha eliminato la corazzata Maccioni Marmi, sconfitta per 2-1, con una doppietta dell’ex Cagliari Falaguerra (e rete di Gherazzu per i selargini).

Sfide combattute anche nel girone Argento, che vedrà in finale I. R. Moniaflor (detentrice del titolo) e Amatori La Palma. I campioni in carica dell’Over 55 hanno superato il Cagliari 2007 per 3-1 in rimonta (doppio Loddo e Busa), mentre sono serviti i rigori agli Amatori La Palma per avere la meglio sulla Tielle Team (5-3), dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Semifinali anche per l’Over 58. Continua a essere un tabù la finale per la Masnata Chimici, che anche quest’anno dopo aver dominato il torneo esce a sorpresa per mano della Mediterranea R. U. Lo 0-0 dei regolamentari ha dato spazio a rigori e fissato il finale a favore dei Resti Umani per 4-1 (Ghiani decisivo dal dischetto).

Spumeggiante il 2-2 con cui Di. Fer. e Il Club hanno concluso la sfida, che ha premiato solo dopo i tiri di rigore (5-3) la squadra biancoverde: sabato Il Club sfiderà la Mediterranea R. U. per il titolo Over 58.

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