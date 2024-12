Orietta Berti, ma che spettacolo! Tutto esaurito al Centro Congressi per la diva della nostra musica 

Un weekend da Tony Effe a Orietta Berti: la Fiera cambia mood. Prima i nipoti, poi i genitori e i nonni. C’è affetto e passione al Centro Congressi e nemmeno un posto libero come ricorda Maurizio Porcelli al microfono.

“La mia vita è un film” appare sullo schermo: 55 anni di musica, come tante coppie in sala che festeggiano metà secolo insieme. C’è la solidarietà per la Casa per piccoli oncologici a Mulinu Becciu e l’esibizione delle cantanti Eleonora Garau e Max.

Arriva Orietta, vestito rosso, acceso e fluido. Ogni canzone è una storia e un incontro. Subito il tormentone “Mille” e dietro i volti di Fedez e Achille Lauro. C’è il ritorno a Sanremo dopo 29 anni con “Quando ti sei innamorato”. Per lei la vita non è sempre una strada libera, ma bisogna farsi stupire: come di recente, in cui si è fatta contagiare dalla modernità senza perdersi. Un esempio è “Luna Piena” nata da un incontro con Hell Raton in Machele e la complicità di “X Factor”, dedicata alle donne, all’importanza di amarsi, ma anche all’amore in generale. Ci sono i traguardi di una carriera, i 50 anni con un testo di Paolo Limiti in “Dietro un grande amore”. Ci sono tanti festival come “Un disco per l’estate”, con l’ “Altalena”.

Le mani battono appena c’è ritmo. Flashback, un percorso mai banale di stagioni, generi, temi leggeri e meno, come le donne offese ne “Il coraggio di chiamarlo amore” quando chiede la luce dei telefoni. Ogni vita é un film, ricorda in “Pensavo fosse un gioco”. Arriva la sensualità di “Io potrei”, la napoletanità di “Tu vo’ fa’ l’americano” di Carosone, le case chiuse in “Via dei Ciclamini” e il ricordo di Canzonissima con “Se m’innamoro di un ragazzo come te”.

Un’ora e mezzo quasi di concerto e finale in crescendo. “Io ti darò”, la filosofia di “Finchè la barca va” e il ricordo del pigmalione Giorgio Calabrese in “Il nostro concerto”. La gente è ora un grande abbraccio. Ripartono “Luna Piena” e “Mille. Poi gli auguri e «ci vediamo quest’estate», la promessa di Orietta, che sa portare la bella stagione anche a dicembre ( n.m. ).

