Università.
17 febbraio 2026 alle 00:49

Orientamento studenti, ci sarà anche l’Esercito  

Anche l’Esercito italiano sarà presente alle giornate di orientamento per gli studenti che aspirano ad ottenere una laurea in programma da domani e sino a venerdì alla Cittadella universitaria di Monserrato.

L’offerta

Nel corso delle tre giornate, presso lo stand informativo promozionale, le donne e uomini del Comando militare esercito Sardegna, del Battaglione trasmissioni “Gennargentu” e del Dipartimento militare di Medicina legale di Cagliari saranno a disposizione dei giovani studenti per fornire utili informazioni sulle opportunità formative e professionali dell’Esercito. I militari illustreranno le diverse fasi dei concorsi pubblici per l’accesso alla carriera militare, con un focus particolare sul concorso per l’Accademia militare, la Scuola sottufficiali e le modalità di reclutamento per i Volontari in ferma iniziale (Vfi).

«La visita al desk dell’Esercito – scrivono dall’ufficio stampa – rappresenta un’occasione concreta per conoscere l’impegno quotidiano delle donne e uomini dell’Esercito al servizio della collettività, i percorsi, competenze e valori che caratterizzano il mondo militare e scoprire come trasformare una passione in una professione».

Allo stand sarà inoltre possibile consultare la Rivista Militare, storico periodico dell’Esercito Italiano, tra le più antiche pubblicazioni italiane ancora in attività, che racconta missioni, innovazione tecnologica e l’evoluzione della Forza armata.

