Orientamento, incontri alle Superiori 

Prendono avvio in questi giorni, negli istituti scolastici della provincia, gli interventi dei Peer informator del progetto “Disperdiamoci - Per non lasciare nessuno indietro”, promosso dalla Provincia.
«La tempistica non è casuale, sino a gennaio molti ragazzi devono confermare o riorientare il proprio percorso, oppure scegliere l’indirizzo formativo da intraprendere nell’anno successivo. È un periodo in cui l’orientamento diventa centrale, un tempo dedicato alla raccolta di informazioni, al confronto con insegnanti, famiglie e comunità educante», si legge in una nota.
Ed ecco appunto i Peer informator, giovani che operano come facilitatori dell’orientamento e mediatori tra scuole, servizi e comunità e che offrono a studentesse e studenti le possibilità formative e professionali oggi disponibili.

«L’obiettivo è prevenire abbandono scolastico e disorientamento, di rendere più accessibili le informazioni e le opportunità utili alla costruzione del proprio percorso di vita», sottolinea il presidente Paolo Pireddu. Hanno già confermato la partecipazione Il “Mariano IV” (nelle sedi di Oristano e Ghilarza), il “Don Deodato Meloni” (Oristano e Nuraxinieddu), il “Pischedda” di Bosa e il “Mossa “di Oristano. «Il calendario delle attività resterà aperto all’ingresso di ulteriori istituti. Gli interventi sono gratuiti: basta solo farne richiesta», viene precisato dagli organizzatori.

