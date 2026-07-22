Orientamento formativo: sportello per i giovani 

Un nuovo punto di riferimento per giovani, studenti e famiglie a conoscere le opportunità scolastiche, formative e universitarie e ad affrontare con maggiore consapevolezza le scelte per il futuro. È questo l’obiettivo dello Sportello di orientamento scolastico e formativo. Sarà inaugurato domani, alle ore 11.30, nel centro commerciale “I Fenicotteri”. La postazione sarà gestita dall’Associazione Spazi di Ascolto Acli Aps e si inserisce nel più ampio progetto “Sportelli di orientamento scolastico”, finanziato dalla Regione. Lo spazio è pensato per consentire di organizzare con semplicità incontri su appuntamento con famiglie, studenti e giovani interessati a ricevere informazioni e supporto nella conoscenza e nella scelta dei percorsi scolastici, formativi e universitari. La collocazione all’interno del centro commerciale consentirà di offrire un presidio stabile, visibile e facilmente raggiungibile.Il progetto prevede colloqui individuali di orientamento, bilanci di competenze, assistenza alle famiglie nella presentazione delle domande di iscrizione e attività di informazione sull’offerta degli istituti scolastici e dei centri di formazione professionale. Saranno inoltre promossi open day, seminari, webinar, laboratori e occasioni di incontro realizzate in collaborazione con scuole, enti di formazione e altri soggetti del territorio.

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