Orientale: rotonda progettata senza luce 

Sulla rotonda della Nuova Statale 125 non è prevista la luce. Quasi un paradosso. «Questo succede - afferma Maurizio Piras, 57 anni, segretario della Filca Cisl Ogliastra - quando si realizzano le opere senza dare riscontro alle effettive esigenze del territorio, magari sentendo gli amministratori locali e le forze sociali. La mancanza di illuminazione della rotonda rappresenta un pericolo che è necessario prevenire. Ci auguriamo che il rimedio non sia solo quello di ridurre la velocità a 30 chilometri orari». Della criticità nel cantiere alla periferia sud di Tortolì ne sono tutti a conoscenza. Da Anas confermano: «Il progetto dell’infrastruttura, basandosi su una precedente normativa, non prevedeva la realizzazione dell’impianto di illuminazione». Tuttavia il dipartimento regionale rassicura il territorio: «Anas tuttavia, nell’ambito delle somme a disposizione, ha comunque programmato di realizzare l’impianto della rotatoria, mediante l’utilizzo di un accordo quadro già disponibile».

La maxi rotonda dell’Orientale è ostaggio di un cavillo burocratico. Il progetto originale non prevede l’impianto di illuminazione .

Cinquanta metri di diametro, il capolinea del tratto Tortolì-Bivio di Cea rischia di nascere con un handicap strutturale che non è proprio un dettaglio. La Filca Cisl solleva il problema, di cui Anas conferma l’esistenza ma che minimizza sostenendo che le previsioni iniziali verranno ribaltate con un intervento alternativo.

Il dibattito

Traffico rivoluzionato

Intanto, dopo aver confermato la nuova scadenza dell’opera (giugno 2023), un affare da 40 milioni di euro, da oggi sul tratto sarà in vigore la nuova viabilità temporanea. Qualche giorno fa sulla strada complanare superiore l’impresa ha posato il tappeto d’asfalto. L’intervento si è reso utile per favorire i successivi lavori. L’utenza in arrivo da Tortolì confluirà sul lato destro per poi imboccare il sottopassaggio con uscita poco più avanti rispetto all’ex distributore di carburanti. Stesso percorso, ma sul lato opposto, per chi proviene da Bari Sardo. Sullo stradello temporaneo verrà istituito (in direzione Bari Sardo) un senso unico di marcia, in virtù delle sue dimensioni ristrette.

