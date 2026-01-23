VaiOnline
Lotzorai.
24 gennaio 2026 alle 00:10

Orientale, ponti sotto esame: arrivano gli ispettori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli 007 dell’Anas sorvegliano tre ponti sull’Orientale. Nei prossimi giorni verranno avviate ispezioni per valutare la resistenza dei ponti sul Rio Foddeddu, Rio Girasole e Rio Pramaera. Qui, nell’ambito di un’attività periodica che l’Anas esegue sulle strutture di propria competenza per la classificazione e gestione del rischio, gli esperti dell’impresa Diamonds passeranno ai raggi X le tre opere con l’obiettivo di accertare il livello di sicurezza ed eventualmente, nel caso venissero riscontrate criticità, pianificare la manutenzione.

Per svolgere le attività è necessario disciplinare il traffico per garantire la sicurezza sia della circolazione stradale e sia delle maestranze impegnate limitando, al contempo, il più possibile i disagi all’utenza. Tanto che la stessa Diamonds ha presentato richiesta di emissione di un’ordinanza per adottare i restringimenti della carreggiata, all’altezza dei tre ponti sottoposti ad accertamenti.

Gli interventi sono stati calendarizzati fra il 26 gennaio e il 20 febbraio con modifiche alla viabilità che prevedono, fra le altre regole temporanee, l’istituzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, il divieto di sorpasso e il restringimento della carreggiata. «Le attività - chiariscono dall’Anas - saranno eseguite attraverso una pianificazione sequenziale e non sarà presente più di un cantiere per volta nella tratta della Statale 125». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna