Orientale, ponti sotto esame: arrivano gli ispettori 

Gli 007 dell’Anas sorvegliano tre ponti sull’Orientale. Nei prossimi giorni verranno avviate ispezioni per valutare la resistenza dei ponti sul Rio Foddeddu, Rio Girasole e Rio Pramaera. Qui, nell’ambito di un’attività periodica che l’Anas esegue sulle strutture di propria competenza per la classificazione e gestione del rischio, gli esperti dell’impresa Diamonds passeranno ai raggi X le tre opere con l’obiettivo di accertare il livello di sicurezza ed eventualmente, nel caso venissero riscontrate criticità, pianificare la manutenzione.

Per svolgere le attività è necessario disciplinare il traffico per garantire la sicurezza sia della circolazione stradale e sia delle maestranze impegnate limitando, al contempo, il più possibile i disagi all’utenza. Tanto che la stessa Diamonds ha presentato richiesta di emissione di un’ordinanza per adottare i restringimenti della carreggiata, all’altezza dei tre ponti sottoposti ad accertamenti.

Gli interventi sono stati calendarizzati fra il 26 gennaio e il 20 febbraio con modifiche alla viabilità che prevedono, fra le altre regole temporanee, l’istituzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, il divieto di sorpasso e il restringimento della carreggiata. «Le attività - chiariscono dall’Anas - saranno eseguite attraverso una pianificazione sequenziale e non sarà presente più di un cantiere per volta nella tratta della Statale 125». (ro. se.)

